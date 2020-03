Joven madre relata como quisieron robarle su hija en TGU

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Gran conmoción generó entre los hondureños el relato de una joven madre en el que cuenta cómo sujetos desconocidos intentaron raptar a su bebé en Tegucigalpa.

A través de las redes sociales, la mujer contó que se dirigía con su amiga, quien cargaba a la menor de edad. En el momento que se entraron a una pulpería se percataron que una camioneta las iba siguiendo.

Cuando se dieron cuenta de eso, el miedo se apoderó de ellas, empezaron a correr, pero el vehículo las interceptó.

Del automóvil se bajó un individuo quien intentó llevarse a la menor. Sin embargo, el desconocido desistió de la acción al ver a la mamá llamó a la policía.

Posteriormente, la joven madre denunció mediante su Facebook que el mismo vehículo anda circulando frente a su casa. Además, dijo que informó a la policía y no ha tenido respuesta.

Lea aquí el relato el relato de la joven:

“Quiero compartir algo con mis amigos de Facebook que hace una hora me sucedió con mi amiga y mi hija

Una camioneta me la quiso robar a mi pequeña, me la tenía vigiada desde horas atrás afuera de mi casa luego unos 20 minutos después yo me dirigí hacia abajo, a 3 cuadras de mi casa a comprar con mi amiga y mi hija y la camioneta estaba parqueada a una cuadra bajando de mi casa, y el dio la vuelta nos venía siguiendo. Luego dijimos a correr con mi amiga y ella llevaba mi hija en brazos, ella corrió, a mí se me fueron las fuerzas y entró mi descontrol y miedo.

La camioneta venía atrás y arrancó, se dirigió a mi amiga y le cruzó la camioneta, ella tenía a mi hija en brazos y yo empecé a llorar y llamar a mi mamá y a la policía, ellos vieron que corrí dirigiéndome hacía mi amiga, me vieron llorando y hablándole a la policía, el hombre no pudo quitarle la bebe porque vio mi acción de que estaba hablando y el huyó con rumbo a la entrada de la 3 de Mayo.

Fue lo más horrible que viví madre cuiden sus hijos y tenga cuidado de camionetas no los saquen por favor no lo hagan, sentí lo peor lo que una madre pudo haber sentido.”