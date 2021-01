¡Planchón! La «capturan», exhiben y luego dejan libre por falta de pruebas

CORTÉS, HONDURAS. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) la fue a sacar de su casa, le puso esposas y la presentó ante los medios de comunicación como la supuesta administradora de una estructura criminal en Villanueva, pero dos días después, un juez la dejó en libertad, porque no hubo ni una tan solo prueba en su contra.

Se trata de Aschilt Maryuri Gonzáles, una joven madre que se dedica al comercio individual en San Pedro Sula, quien dijo sentirse temerosa por su vida, luego del accionar irresponsable de la FNAMP.

Lea también: ¿Otro Show? Vídeo genera dudas sobre «captura infraganti» de la FNAMP en La Pradera

La FNAMP dañó su imagen, afirma

Psicológicamente se siente afectada, confesó la fémina, al igual que todos los miembros de su familia, pues la vieron en la televisión siendo exhibida como una criminal, pese a que se gana la vida de forma honrada.

«Quiero aclarar que las imágenes que estuvieron circulando en las redes sociales son falsas. Toda la vida me he dedicado al comercio informal, mi mamá me enseñó desde pequeña a trabajar, y aquí estoy, dando la cara, limpiando mi nombre y el de mis hijos», comentó la muchacha de 26 años de edad.

Moral baja

La FNAMP le puso el sobrenombre de «La Tita», y hasta dio a conocer que le decomisaron un arma de fuego, pero Aschilt aseveró que «desconozco de dónde sacaron la pistola. Si el juez me dejó libre, fue porque no era mía. Yo no utilizó armas».

«La persona que describieron no soy yo, yo soy una mujer honrada, sana, y mi moral está por el suelo, pero con la ayuda de Dios vamos a salir de esto«, cerró.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el siguiente enlace: http://bit.ly/2LotFF0.