Joven denuncia que encargada de personal del LNV lo agredió; ella lo niega

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El joven Jonathan Maldonado, empleado del Laboratorio Nacional de Virología (LNV), denunció la tarde de este lunes que la encargada del personal en esta institución, la Licenciada, Johany Castro, supuestamente lo agredió física y verbalmente, lo que consideró como acoso laboral.

A través de medios locales, el joven contó que la fémina lo agredió supuestamente porque se dañó la máquina que transmitía los resultados de las pruebas de Covid-19. Sin embargo, aseguró que la máquina se apagó bruscamente y que él no tuvo nada que ver.

“Ella llegó al trabajo diciendo que ‘quien tiene trabajando a este hdp (…)’. Yo le dije que había hablado con la doctora encargada del Laboratorio de Virología, la doctora Digna y la Doctora Carolina, ella me dijo ‘será que esas hdp te van a pagar a vos’, relató el joven.

Asimismo, indicó que la licenciada del LNV ha tenido abuso de poder, porque le quitó el transporte que brinda el Estado a varios de sus compañeros, incluyendo a él.

“Ella me agredió solo porque le exigía el transporte. Me pegó en la cara y tengo testigos”, aseveró el denunciante.

Contrata personas y no les paga

De igual forma, el joven reveló que la funcionaria se encarga de contratar personas pero no les paga. “Los termina sacando diciéndoles que no salió nada en la Secretaría de Salud”, señaló.

Por otro lado, el muchacho dijo que Castro le envió mensajes a través de las redes sociales amenazándole de muerte.

“Fui a la Policía a interponer una denuncia porque temo por mi vida. Yo solo le estaba pidiendo ayuda para recibir el beneficio del transporte público y reaccionó mal”, manifestó el estudiante de medicina.

Asimismo, estableció que tiene mucho tiempo de conocerla a la encargada del personal y nunca había tenido problemas con ella.

“No sé lo que le pasa. Ella llegó a mi casa para hablar con mis padres, ellos son amigos, pero me he presentado ante la ley, pero ella me ha amenazado por mensajes”, reiteró.

Licenciada, Johany Castro: “En ningún momento agredí a Jonathan”

En su defensa, la encargada del personal de Recursos Humanos, Johany Castro, afirmó que ella en ningún momento ofendió o atacó físicamente al joven estudiante de Medicina.

“Yo ayer lo único que andaba haciendo era recogiendo el rol de turno que le tocaba hoy, porque a mí se me arruinó mi teléfono celular. Yo andaba haciendo eso porque les iba hacer ver a los motoristas la ruta que tenían ellos”, contó.

Asimismo, Castro explicó que la máquina que revela los resultados de COVID-19 está en buen estado. Y que se dañó hace 3 semanas pero solo estaba desconectada.

“Yo solo le pedí a Jonathan que no se acercara a esa área de pruebas PCR, pero él es un auxiliar de laboratorio y no tenía nada que hacer allí. Pero ese problema ya está resuelto”, expuso Castro.

A renglón seguido expresó: “¿Cómo puede creer que si yo lo busqué para darle un contrato de trabajo, le voy a hacer daño? soy muy seria y están dañando mi credibilidad. Tengo 16 años en el sistema de salud y nunca estuve involucrada en cosas así. Nunca me atrevería a tocarle la cara a un varón”, aseveró la licenciada.

Para finalizar, la servidora pública descartó haberle mandado mensajes amenazantes al joven.

