Quedó ciego de niño, diez años después podría recuperar la vista: padres piden ayuda para cirugía

FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS. Desde que tenía tres años de edad, un joven de Nueva Armenia perdió la vista, su vida se hizo más complicada y aunque le realizaron una cirugía, la situación empeoró, pero ahora, diez años después tiene una luz de esperanza.

Manuel Antonio García, es un adolescente de 13 años de edad, quien repentinamente quedó ciego. No obstante, le realizaron un nuevo chequeo médico, el cual reveló lo que siempre había deseado conseguir, recuperar la vista.

Su padre Miguel Antonio García, contó a Diario TIEMPO Digital que su hijo nació bien de salud, no tenía ningún problema y podía ver con normalidad. Dos años de su vida, aquel niño podía ver los colores, veía a sus padres y aunque era tan solo un niño, ese acto era asombroso para él.

Lea también – Sampedrano sufrió COVID y emprende con negocio para apoyar con tanques de oxígeno

Su progenitor relató que justamente a los tres años, comenzaron a notar que a su hijo le salieron cataratas en los ojos, por tanto, su preocupación se elevó. En ese momento decidieron llevarlo al Hospital San Felipe, para que pudieron proceder a tiempo y el niño no perdiera la vista.

En el centro asistencial lo operó la doctora Alvarado, pero esta acción no sirvió porque siguió con problemas en su vista. Cuando lo volvieron a llevar, les dijeron que el niño estaba ciego por completo, en vista que, perdió la retina del ojo.

Días difíciles en la escuela

Los primeros años de escuela fueron difíciles para el ahora adolescente, los maestros le decían a los padres que no podían seguir impartiéndole clases, debido a que no leía bien y por eso, tampoco lograba escribir.

El niño perdió totalmente la vista en ambos ojos. Sus padres no claudicaban y mantenían la esperanza, lo llevaron a varias clínicas aunque no tenían presupuesto, pero siempre les decían que no podían hacer nada.

«Nos dijeron que la infección de la retina del ojo, se le había pasado al otro, y ya no podían hacer nada», expresó su padre.

Incluso, le recomendaron a los parientes que lo ingresaran a terapias, para que el adolescente lograra movilizarse por medio de un bastón.

Parecía que todo estaba perdido, pero de repente, otros familiares del joven llegaron a verlo. Después decidieron intentar una vez más y llevarlo a una evaluación médica, para que les dijeron si aún había posibilidades.

Podría recuperar la vista

Lo movilizaron a una clínica y la esperanza que parecía pérdida, resurgió. Les dieron la noticia que a través de una cirugía, el joven podría recuperar la vista de uno de sus ojos, algo que esperaban escuchar desde hace 10 años.

Las personas que conocen al joven lo destacan por ser muy inteligente y aunque tiene esta condición, él va a trabajar con su abuelo. Además, ayuda en lo que puede para su casa.

Según reveló su padre, la cirugía tiene un costo de $1,800, es decir, más de 40,000 lempiras. Por tanto, los familiares al ser de escasos recursos han pedido la colaboración de los hondureños, para que finalmente el sueño del joven se cumpla y logre volver a ver.

Su deseo es observar los colores, el cielo, el rostro de sus padres. Asimismo, ha manifestado que cuando logre recuperar la vista, seguirá ayudando en su vivienda.

Si usted desea colaborar, se puede contactar directamente a los números: +504 8805-6510 o al +504 96676981 con el señor Miguel Antonio García.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0