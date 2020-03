Joven autista obtiene premio por innovador proyecto

Nicolás dice que pasó por varios terapeutas a lo largo de su vida, pero el diagnóstico recién llegó en 2016, dos años después de que dejara de asistir al secundario. “Dejé de cursar en 2014 porque no me sentía bien, me empecé aislar y me deprimí”, cuenta en diálogo con Infobae. Dice que se estresaba cuando estaba en lugares con mucha gente y evitaba los eventos sociales.