TEGUCIGALPA, HONDURAS La periodista Joselin Flores confesó a sus seguidores el que considera su mayor error en toda su carrera. ¿De qué se trata?

Flores conversó con la presentadora Cesia Mejía durante un en vivo de Instagram. Durante la transmisión, surgió el tema del fatal error de la reportera. “Siento que ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Uno en la vida comete muchos errores, pero uno trata de asimilarlas”, dijo Joselin.

La periodista relató que ocurrió cuando se encontraba dando cobertura un accidente vial. “El muchacho tenía 40 minutos de estar en el suelo, ante la ausencia de una ambulancia, entonces, en vez de decir que el muchacho pudo haber muerto, dije el muchacho pudo haber morido”, confesó Flores entre risas.

Joselin dijo que en el momento no se dio del todo cuenta de lo que acababa de decir, sin embargo, sintió que algo andaba mal. “Estabas en vivo y no te había caído el 20 de cuál fue el error”, interrumpió Mejía.

“Sí, pero, ni modo, yo tenía que continuar, no me podía quedar estancada. Después de eso, me cayeron un sin número de mensajes de personas”, reconoció. “Son cosas que pasan”, agregó.

Kike y Cesa también confiesan

A la conversación se sumó Kike Vásquez, quien reconoció que también cometió un error en vivo que “no me dejó dormir”.

“La situación es que había una persona dentro de un costal, y en lugar de decir que estaba roto, dije que estaba rompido”, confesó Vásquez.

De igual forma, Cesia Mejía dijo que cometió un error estando en vivo. “Yo dije los muertos murieron ahogados. Lo que quise decir es que había personas que murieron ahogadas”, aceptó entre risas propias y de sus compañeros.

Los periodistas reconocieron sentir bastante nerviosismo en su siguiente intervención en vivo. Sin embargo reconocen que no son perfectos y se pueden equivocar.

