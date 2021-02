Joselin Flores explica que no le quitó el esposo a Carolina Lanza

REDACCIÓN. Durante una entrevista con un medio digital, la reportera Joselin Flores, recalcó que ella no le quitó el esposo a su compañera Carolina Lanza, y mencionó que al inicio se sintió frustrada por los señalamientos.

«La situación se aclaró. Me siento mejor», declaró la joven reportera. Ella manifestó: «No le quité el marido a Carolina Lanza».

De igual forma, dijo que cuando iniciaban los señalamientos, ella recién comenzaba en Hable como Habla (HCH). Además, mencionó que no se relacionaba con Lanza y que no coincidían en los horarios.

«La gente me juzgaba por cosas que no, no me había metido en medio de una relación», explicó en la intervención realizada.

Ella contó que cuando subía fotos a sus redes sociales la gente le decía «quita maridos». Además, externó que otros le comentaban: «Tu hijo es hermano de x». Anexó que, la habían difamado, y que no aclararon lo que muchos decían.

Por otra parte, agregó que durante su embarazo no la respetaban y le tocaba leer comentarios como «esa es la que le quitó el marido a tal persona«.

La reportera explicó que tiene pareja y que no se considera una «mamá luchona». Relató que para muchos la pregunta del millón es «quién es el papá del hijo de Josselin Flores».

Hijo de Joselin Flores

Meses atrás, la reportera de HCH subió una postal de su hijo, y los comentarios no se hicieron esperar.

«Que hermoso bebé, Joselin. Bendiciones», decía una persona en la publicación de la periodista. Varios mensajes resaltaban aspectos positivos del hijo de la comunicadora.

Sin embargo, hubo un comentario que desató la polémica entre los demás seguidores, y este decía: «No es que me interese, pero, vuelve a asaltarme una duda. ¿Quién es el papá del niño de Joselin?».

Las críticas contra la internauta no se hicieron esperar, y le dijeron palabras como «Mamita, viva su vida. ¿O es que usted le va a ayudar con lo económico?».

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.