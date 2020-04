José Luis Moncada sobre hospitales móviles: «El proceso genera inquietudes»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Según documentación que trascendió, Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H) inició la gestión para comprar los hospitales móviles desde marzo, cuando aún no se emitía el decreto que permite compras directas por COVID-19.

El decreto en mención es el 033-2020. El mismo, en su artículo 20, autoriza también las transacciones efectuadas previo a la publicación de la legislación. La determinación, vigente desde el 3 de abril, aplica para la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) e INVEST-H.

No obstante, el experto en Finanzas, José Luis Moncada, aseveró que, para evitar suposición de irregularidades, ese proceso que inició previo a la base legal, debió hacerse a través de toda la metodología de compras del Estado, y no a través de compra directa. Además, manifestó que toda la gestión debió ser pública.

A través de publicaciones en Facebook y Twitter, señaló que el caso no da la claridad necesaria para evitar la especulación.

«BASTA YA DE CORRUPCIÓN, ocupamos TRANSPARENCIA. Hay necesidad de recursos financieros para ayudar a necesidades de comida y medicinas de los sectores más necesitados», sentenció Moncada.

Moncada: «El proceso genera inquietudes»

Mediante una pro-forma que se emitió el 18 de marzo, se constata el desembolso que realizó INVEST-H a Elmed Medical Systems. Una pro-forma es un documento que contiene los detalles que posteriormente incluirá la factura definitiva.

A criterio de José Luis Moncada, que hayan hecho esa gestión previo a la declaración del decreto y con escasez de datos revelados al público, provoca dudas.

«Yo no digo que hay irregularidades, pero al no informar cómo hicieron todo el proceso, genera inquietudes», inició diciendo.

Seguido, amplió su análisis, describiendo que, a la vez que había una búsqueda de hospitales móviles desde varios meses atrás, así tenía que haberse hecho con otros bienes de tipo médico, para disminuir los efectos de la crisis.

«Que hayan iniciado el proceso antes, para mí, es que estaban conscientes de que venía una problemática. Eso está bien, el hecho es que no lo hicieron bien. Si estaban buscando hospitales, hubieran buscado también maquinaria y guantes. Si usted hubiera empezado a buscar insumos al mismo tiempo que comenzó a buscar hospitales, no estuviera sufriendo el sector médico», detalló.

Además, cuestionó fuertemente los tiempos, ya que INVEST-H anunció que los recintos de atención móvil estarán listos hasta junio.

«¿De qué me sirve comprar algo que no me va a servir o va a tener una utilidad posterior a la problemática? Dicen que estarán en junio y, ¿quién tiene esa seguridad? Más aún si hay problemas de transporte y espacio», objetó el financiero.

¿Hay otros intereses de por medio?

Moncada, tal como evidenció hace unos días atrás en una entrevista exclusiva con Diario TIEMPO Digital, dice las cosas sin rodeos. Apuntó que habría intereses particulares en las compras relacionadas a la crisis de COVID-19.

«Parece que hay otros intereses en comprar. Resaltan dudas razonables, no es ganas de molestar o decir que alguien es corrupto o no, hay algunas cosas que no tienen lógica», afirmó.

«Parece que se fueron a comprar y dijeron ‘después me dan el decreto’. En derecho eso de conceder beneficios a posteriores es cuestionable. Usted pudo hacer todas las irregularidades y yo le doy ‘sombrilla’ más tarde», añadió.

¿Qué habría hecho José Luis Moncada?

Luego de dar a conocer lo que no le pareció respecto a los trámites de INVEST-H, planteó cómo habría sido el mecanismo de acción, si él lo hubiera ejecutado.

«Yo hubiera hecho el proceso de compra sin una compra inmediata (es decir, bajo la regularización estatal) e incluyendo un mínimo de requisitos. Habría buscado varias ofertas, con una matriz comparativa. Asimismo, habría formado un comité médico-técnico de análisis, para verificar que se cumplan todas las especificaciones deseadas», explicó.

