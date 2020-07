José Luis Moncada: “Nuevo director de INVEST-H debe escogerse mediante concurso”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de la renuncia de la recién nombrada directora de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), Evelyn Bautista, el candidato presidencial por el Partido Liberal, José Luis Moncada, propuso ayer que la elección del nuevo director de esa entidad se haga mediante concurso público.

“Ante el impase que hubo de solo tener por trece días a una directora de Invest-H, creo que, para tener un proceso más robusto, transparente y que genere más confianza en la dirección de esa agencia del Estado, y sobre todo para darle seguimiento a la actividad que entraron de ser proveedores y compradores de equipo para la COVID-19, sería recomendable que se haga un proceso que presenten unos términos de referencia con requisitos y que se haga una invitación pública para que los hondureños que se sientan capaces y tengan experiencia, puedan participar”, manifestó José Luis Moncada a TIEMPO Digital.

Asimismo, el líder rojiblanco indicó que para llevar a cabo dicho concurso, también se debe nombrar una terna independiente.

“Tal vez con un miembro del Gobierno, uno del COHEP y sociedad civil. Se deben encargar de evaluar y así seleccionar un nuevo director. Yo creo que eso puede generar más transparencia y confianza a la ciudadanía. Los nombramientos tienen un conflicto de relación con el Gobierno y los ciudadanos. No sentimos confianza ni credibilidad. Por tanto, debe ser sano que se haga de esta manera”, acentuó.

Es preciso indicar que la propuesta de José Luis Moncada coincide con el planteamiento que también hace el director de Investigaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez.

José Luis Moncada: «Exdirectora de INVEST-H no tuvo buena relación con Rocío Tábora»

Sobre la relación la exdirectora de INVEST-H con la titular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Tabora, José Luis Moncada manifestó que nunca fue la mejor y que Tábora no la quiso como la “quinta ministra”.

“Yo recuerdo que la licenciada Bautista era viceministra de Finanzas cuando Rocío entró al Ministerio. Entiendo que no hubo armonía y que la retiraron del cargo de viceministra cuando venía ejerciendo con mucha capacidad. Entiendo que no hubo armonía y eso persiste. Cuando dos funcionarios no se manejen objetivamente, los resultados están ahí”, contó.

Al mismo tiempo enfatizó que, “Creo que esas cosas deben superarse y por eso debe buscarse competencia y capacidad y que nos genere a los hondureños confianza”.

Por otro lado, el candidato presidencial dijo que tras la renuncia de Evelyn Bautista hay otros argumentos de fondo.

“Creo que Bautista dio argumentos y justificaciones para su renuncia que, para mí, son válidas. Pero siento que, en el fondo, encontró circunstancias que la mayoría de los hondureños conocemos y que ella de repente tenía que seguir con algunas acciones que no corresponden a su ética y profesionalismo, y prefirió retirarse”, señaló.

Por lo anterior, José Luis Moncada hizo hincapié que más allá de los argumentos de su carta, cree que hay otros aspectos que todos los medios de comunicación, el CNA, ASJ han identificado.

“Hay muchas anomalías que de repente le iba a tocar poner en el tapete y eso iba a generar algún conflicto en el Gobierno”, dejó entrever.

