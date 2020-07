José Jorge Villeda: «Salida de hondureños afectó a Alex López»

SAN PEDRO SULA.- El reconocido periodista hondureño, José Jorge Villeda, en declaraciones a la prensa costarricense, analizó lo que pasó con Alex López en los últimos años con el cuadro «manudo».

Villeda argumentó que al legionario le afectó la salida de jugadores como Roger Rojas y Luis Garrido, pues tenían una idea colectiva de juego para entenderse.

De igual manera aseguró que no solo al mismo López le hizo falta los catrachos; también al Alajuela en general.

«Haberse desprendido de un goleador como Roger Rojas, su evaluación será más minuciosa. Yo creo que no solo a Alex le afectó la salida de Rojas y Garrido; por lo que aportaban, uno adelante y el otro en el equilibrio; al Club en general».

No solo López tuvo la culpa

Ante la dura critica que el hondureño recibió en los últimos días en el país costarricense, el comunicador salió a la defensa y justificó que si bien es cierto, Alex le cuesta tomar protagonismo en encuentros clave, también hay que responsabilizar la falta de definición en la delantera rojinegra.

“Se le cuestiona no tener regularidad sobre todo en los partidos bravos, pero no lo responsabilizaría únicamente a él, también a sus compañeros de ofensiva que no terminaron siendo certeros”.

Por último José Jorge amplió que López maneja roles muy diferentes en el club «rojinegro», algo que viene haciendo desde su etapa como jugador del Olimpia, incluso agregó que ahora es más completo que en el pasado por sus nuevas directrices de marca y distribución.

