Se oficializan las dos últimas Jornadas de la Liga Nacional

Honduras.- Las autoridades de la Liga Nacional brindaron las fechas oficiales en las que se disputarán la Jornada 6 y la Jornada 14.

Luego de la suspensión por casos de Covid-19 y el paso de los fenómenos naturales que azotaron el país, se especuló mucho sobre cuando finalizaría el Torneo Apertura 2020 – 2021, hasta que este martes en horas de la mañana las autoridades de la Liga informaron que las vueltas regulares finalizarán el 12 de diciembre.

La reprogramada Jornada seis se jugará el 5 y 6 de diciembre, mientras la Jornada 14 pasará a disputarse el 12 de diciembre. Todos los partidos de la última fecha se jugarán a la misma hora.

Los partidos de la Jornada 6 aún están a la espera de los horarios correspondientes, sin embargo los cruces ya están definidos.

Marathon vs Honduras Progreso

Real de Minas vs Real Sociedad

Olimpia vs Real España

Platense vs Vida

Motagua vs Lobos UPN

Mientras los partidos de la última Jornada (14) de las vueltas regulares queda de la siguiente forma:

Marathon vs Olimpia — 3:00 PM — estadio Yankel Rosenthal.

Real de Minas vs Honduras Progreso — 3:00 PM — estadio Marcelo Tinoco.

Vida vs Lobos UPN — 3:00 PM — estadio Ceibeño.

Motagua vs Platense — 3:00 PM — estadio Nacional.

Real Sociedad vs Real España — 3:00 PM — estadio Municipal de Tocoa.

Así la lucha por el título de goleo del Apertura 2020 – 2021:

Gonzalo Klusener — 8 goles.

Jerry Bengtson — 8 goles.

Carlos Bernárdez — 8 goles.

Roberto Moreira — 6 goles.

