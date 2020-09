ESTADOS UNIDOS.- En una editorial realizada en su programa Jorge Ramos y su Banda, el reconocido periodista uruguayo fue bastante crítico con la gestión de CONCACAF en los últimos tiempos.

Tras confirmarse la postergación de las pentagonales rumbo a Qatar 2022, Ramos lanzó su punto de vista, y no se guardo nada en el inicio de su programa:

«Las fechas fueron pospuestas para marzo de 2021. Una decisión que hacía falta que se tomara y la pudieron hacer con mucho más tiempo, pero quisieron esperar, especulando inclusive con el cambio de formato y agregándole más partidos«, empezó diciendo.

CONCACAF posterga el inicio de las Eliminatorias

Justo después, el tono se fue elevando, y el periodista aseguró que para la CONCACAF lo económico se impone sobre la salud.

«Finalmente, el tiempo nos dio la razón. No se podía jugar en octubre y no se puede jugar en noviembre, y finalmente lo aceptaron. Es cierto, no es fácil renunciar a la plata. ¿Se acuerdan aquello que primero está la salud y después el fútbol? Bueno, esa no es la realidad. Porque hoy nos damos cuenta que la gente de fútbol piensa primero en el fútbol», expresó.

A Jorge no le gustó el formato de la Octogonal

Seguido a eso, el analista cuestionó el formato de Octogonal, así como las intenciones de la confederación de hacer todo lo posible por meter en la misma a Canadá, país del presidente de CONCACAF:

«Aquí no tuvieron más remedio que hacerlo de esta manera, estaban contra la pared. Ahora uno se pregunta, ¿Cuál será el formato? Como se hará a partir de marzo del año que viene? ¿Qué van a inventar para que se siga jugando una octogonal y ahí puedan entrar selecciones como la canadiense? Seguramente no van a tirar la toalla, no van a bajar los brazos, y van a seguir haciendo maromas para encontrar la forma de colar a sus favoritos«, aseguró.

Por último, Ramos aseguró que lo mejor que podrían hacer las autoridades sería cambiar el formato:

«¿Creen ustedes que los equipos europeos van a prestar sus jugadores a las diferentes partes de América? La verdad es que no. ¿Por qué no solucionar todo de tajo y ya planificar para el otro año? Excepto que se postergue otro año el mundial, tendrán que cambiar el formato, a no ser que se saquen un conejo de la manga», concluyó.

«Finalmente, la CONCACAF entendió que no se podía jugar en Octubre o Noviembre» 😷 El Editorial de Jorge Ramos 🔝🗣 pic.twitter.com/2wbe7kHxAU — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) September 8, 2020

