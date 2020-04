Jorge Luis Pinto contra-ataca: «Esa mugre no merece que le conteste»

SAN PEDRO SULA.- El ex delantero del Marathón, Carlo Costly reveló hace algunos dias la experiencia que tuvo con el anterior seleccionador de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto en el proceso rumbo a Rusia 2018.

En el cual, evidenció que el estratega cafetero era algo «loco» y «puteador», razón por la cual, Costly habría renunciado seguir defendiendo los colores de la «Bicolor»:

«Una cosa es ser puteador y otra loco, entiendo que se necesita trabajo fuerte, pero él te cargaba igual un lunes que un día antes del partido y uno llegaba “muerto”, el futbolista a los 20 minutos ya estaba sin piernas».

«Pinto loco y yo con un temperamento fuerte, era lógico que íbamos a chocar. A mi edad ya no estaba para esos trotes, era una cosa de locos la forma de trabajo por eso en los partidos las piernas no respondían».

La respuesta de Jorge Luis Pinto

Las declaraciones llegaron hasta Colombia, y el entrenador, quien recientemente pasó por Millonarios, habló sobre el tema y no le dio mucho protagonismo al «Cocherito», mencionando que no merecía una respuesta.

«Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta. Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: “El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador».

Te puede interesar: Las anécdotas sobre Jorge Luis Pinto reveladas por Costly