Jorge Cálix: Urgen medidas que beneficien a personas sin recursos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, manifestó que urge ejecutar medidas para beneficiar a las personas con mínimos recursos.

En ese sentido, el congresista señaló que falta proporcionar ayuda a las personas que por ejemplo trabajan en los salones de belleza, dependientes de las tiendas de ropa pequeñas, entre otros.

Respecto al tema, Cálix expresó: “De qué sirve que les pasen el impuesto hasta junio, si no tienen para pagar la renta, planillas, luz, agua y teléfono, porque ya tienen 18 días de estar cerrados (negocios) y no han vendido nada”.

Además, el diputado resaltó: “Los grandes contribuyentes que de alguna manera les generan flujo de caja a los pequeños y mediana empresa, no tienen ningún tipo de incentivo y sí tienen los mismos gastos”.

Subrayó que no es justo pedir que “se ajusten la faja a todo mundo”. Dijo que están pidiendo que se sacrifiquen los empresarios, el trabajador y el pueblo, pero “el Estado no pretende hacer ningún tipo de sacrificio”.

Manifestó que lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional (CN) no sirve para nada. “Solo fueron a aprobar movidas, como esas frecuencias que le dieron a Tigo y Claro por los 50 mensajitos que nos dieron a los hondureños”.

Urgen medidas para las mayorías



“Al país le urgen medidas que realmente beneficien a las mayorías”, dijo Jorge Cálix. A la vez, señaló que suspender el pago de energía al menos por tres meses sería de mucha ayuda para los ciudadanos y microempresarios.

“Y decirles, miren microempresarios no paguen la luz, pero paguen planillas, porque si la gente tiene sueldo puede comprar comida y medicinas”, añadió el diputado de Libre.

Explicó que el ciclo de la economía hondureña se está dañando, porque todas las empresas funcionan relacionándose entre sí. “El Estado debe de dar él apoyó con el propósito de que no despidan a nadie”, manifestó.

Jorge Cálix también dijo: “Deben ayudar al ciudadano que vive de a pie, que andan en las calles arreglando zapatos, los paleteros, las señoras que venden baleadas en la esquina, esa gente necesita un apoyo”.

Jorge Cálix: “El Gobierno no está ayudando a nadie”

El abogado recalcó que “el Gobierno no está ayudando a nadie”. Además, comunicó que la bancada de Libre ha propuesto que el pago de Impuestos Sobre la Renta (ISR) se posponga hasta junio para todos los que tributan (naturales y jurídicos).

“Que le pago que tenían que hacer en abril lo difieran en tres meses a una cuota en junio, otra en julio y la última en agosto”, manifestó Jorge Cálix. En cuanto a los pagos a cuentas, dijo que deberían permitir el pago en septiembre, noviembre y el último en enero.

“Ahorita lo importante no es pagar impuestos a un Estado corrupto que se roba el dinero, eso no sirve de nada”, añadió. Dijo que ya hay muchos despidos porque no hay respuesta del Gobierno.