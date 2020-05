Jorge Cálix sobre nuevo Código Penal: Urgen reformas, no solo ampliar vigencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jorge Cálix, manifestó a través de un medio radial que aunque es necesario que se amplíe la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, también urge aplicar reformas.

El parlamentario dijo que este tiempo se debe de aprovechar para llegar a consensos con todos los sectores; de esa forma construirán una legislación acorde a las necesidades de los hondureños.

Nota relacionada: ASJ solicita extender plazo para entrada en vigencia del nuevo Código Penal

«Se debe de trabajar en reformas»: Jorge Cálix

«De nada sirve que ampliemos la vigencia del Código Penal, si no se trabaja en él. Simplemente estamos estirando el problema», indicó.

A renglón seguido, aseguró que no está conforme con el nuevo Código Penal y aseguró que la población tampoco. «Tenemos que dejar algunas cosas claras, como por ejemplo que los corruptos no tengan penas reducidas, ni el narcotrafico. Además, no se puede seguir castigando a los periodistas por hacer su trabajo».

Cálix expresó que no es posible que se castigue hasta con 15 años la protesta social «cuando el narcotráfico solo se castiga con siete». Sumado a ello, no pueden desaparecer delitos que en el actual Código Penal están y «en una semana dejarán de estar».

«Un ejemplo es la violación de los deberes de los funcionarios que es un delito que todos los políticos lo pueden cometer, no los ciudadanos comunes», ejemplificó.

Nada se hace con estar ampliando la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, reiteró, si dentro de seis meses será evidente que no funciona.

«Tenemos que arreglar ese problema y eso es lo que nosotros proponemos. Ampliar y consensuar con todos los sectores las reformas al nuevo Código Penal y que nos deje satisfechos a todos», apuntó Cálix.

El diputado detalló algunas de las reformas que, como partido, recomendaron:

Que no se reduzcan las penas a los corruptos, además que no se eliminen los delitos por corrupción. Eliminación de los delitos contra el honor, pues atentan contra la libertad de expresión. No reducir los delitos por narcotráfico, sino endurecer las penas. Eliminar la represión judicial contra quienes protestan.

«Esperamos que el Congreso Nacional (CN) tome en cuenta esta propuesta que también incluye ampliar el periodo de vacatio legis y revisar lo que nos incomodó a todos», finalizó.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo