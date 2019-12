Jorge Alejandro expulsado de La Academia: «Cometí muchos errores; los acepto», dice

CORTÉS, HONDURAS. El sueño de Jorge Alejandro en La Academia de México llegó a su final ayer luego de ocho conciertos, pues fue el menos votado por la audiencia, y en consecuencia, expulsado de la competencia.

Con la expulsión de Jorge, las redes sociales «explotaron» en críticas contra la producción del programa, insinuando que desde el domingo anterior, La Academia tenía la intención de sacar al hondureño de la competencia.

Y es que la semana pasada, Jorge también fue el académico menos apoyado por el «quinto juez» (público) y por tal razón debía abandonar. Sin embargo, debido a que ese mismo día La Academia permitió el regreso de otros dos académicos que ya habían sido expulsados, la producción del «reality show» decidió que Jorge no se iría ese domingo, pues para él no sería justo irse cuando otros dos eran readmitidos.

Para sorpresa de los seguidores de Jorge Alejandro, los dos académicos readmitidos, Gibrán y Jona, superaron en votos al hondureño.

«El quinto juez no es el que decide quién es el expulsado, son los de la producción, porque el quinto juez decidió que el expulsado fuera Gibran y no Jorge, pero como siempre producción nos engaña y se burla de nosotros», fue el comentario Jacqueline Celeste Mendiola, seguidora del programa.

Jorge Alejandro venía recibiendo buenas críticas del jurado y de sus profesores.

«¡Hasta que lo sacaron! Desde el primer concierto lo querían sacar y siempre lo querían dejar en mal con el público«, dijo Mcerrato Cerrato.

¿Boicotearon a Jorge?

Como se indica en el comentario anterior, otra gran crítica en contra de La Academia es que la producción del programa intentó boicotear el estado de ánimo de Jorge antes de cada vez que iba a iniciar su presentación, mostrando escenas de lo ocurrido dentro de la casa para crear polémica en torno a él.

Debido a lo ocurrido fuera de los conciertos, Jorge se ganó el rechazo de varios televidentes, quienes lo llegaron a tachar de engreído, nada humilde, y la última vez, homofóbico. Situaciones a las que el hondureño era expuesto a nivel nacional cada vez que la producción introducía vídeos cortos de sus polémicas antes de cantar.

Jorge Alejandro: «Cometí muchos errores, y los acepto»

Minutos después de su expulsión, Jorge envió un mensaje de agradecimiento a La Academia. A su vez, se disculpó por los errores cometidos fuera de los conciertos.

«Tal vez lo que me hizo falta fue empatia, conectar con la gente, carisma. De entrada yo fui una persona que no hizo las cosas bien. Cometí muchos errores, los acepto, y ofrezco una disculpa a todos, a mis maestros, la producción, la gente y los críticos. Mostré un lado mío que no era», fueron parte de las palabras de Jorge.

Cabe señalar que Danna Paola fue la más sorprendida por la expulsión de Jorge. La cantante mexicana es parte de la mesa de críticos.

Honduras aún tiene representante en La Academia

Con la salida de Jorge, Honduras quedó nada más con la representación de Angie Flores dentro de La Academia. Angie desde ya se perfila como una de las favoritas y candidatas a ganar.