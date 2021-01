Joprodeh sobre «empaquetados»: Escuadrones de la muerte realizan «limpieza social»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La nueva ola de violencia que vive Honduras en este 2021, responde a una limpieza social que realizan escuadrones de la muerte, así lo señaló este martes, Jorge Fernando Jiménez, director de la Organización de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh).

A través de medios locales, Jiménez, manifestó que esa limpieza social la encabezan expolicías, agentes estatales y escuadrones de la muerte.

«Son hechos que si el Estado no se toma el debido tiempo de revisar, investigar y acusar a los culpables, el grado de violencia subirá y se seguirá dando», aseguró el defensor de derechos humanos.

En ese sentido, el entrevistado enfatizó que si no se investigan esos crímenes, quedarán en la impunidad y no se estaría combatiendo la violencia, si no más bien recrudeciéndola.

«Estos son hechos lamentables y bochornosos. Estamos frente a una limpieza social de escuadrones de la muerte que generan zozobra, miedo y pánico a la población. Es necesario que el Estado combata la impunidad que es la maldita carcoma que nos mantiene doblegados ante el crimen organizado», expresó Jiménez.

Escuadros de la muerte

De acuerdo con el defensor de los derechos humanos, los escuadrones de la muerte tienen como objetivo hacer una limpieza social que «se dirige a x o y sector». Sin embargo, en está ocasión se realiza generalmente contra los jóvenes.

«Hemos visto que también niños y niñas son víctimas de esto crímenes. Estos hechos son lamentables y si el Estado no investiga se volverá cómplice de seguir tolerando la impunidad. El Estado debe ser claro y concreto sobre todo debe capturar a los responsables de estos crímenes. De no hacerlo estaríamos frente a la tolerancia y la impunidad que acobija a estos criminales», aseveró.

Sobre los escuadrones de la muerte dijo que son estructuras criminales que tienen sus propios grupos y misma finalidad.

«Combaten supuestamente a los que extorsionan y yo considero que ese no es el hecho. Lo que sí se mira es que son hechos dantescos que llaman a la preocupación, porque si no se alza la voz, mañana puede ser uno de nosotros otra víctima de estos grupos criminales», enfatizó.

Para finalizar, Jorge Jiménez reiteró que los más de 12 cuerpos encontrados en días recientes tienen las mismas características en la ejecución del crimen. Ante esa situación, hizo hincapié en que el Estado tiene la obligación de investigar esas muertes y llevar ante la justicia a los responsables.

