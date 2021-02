Jonathan Mazzola, de cumplir su sueño en Boca y Argentina hasta jugar con el Vida de Honduras

«Me han quedado pocas cosas materiales, pero han quedado vivencias en mí que las guardo y me las llevaré conmigo siempre«, reflexionó Jonathan Mazzola, quien dejó su pueblo en Argentina a los 12 años para cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

Enamorado de la pelota desde muy pequeño, el talentoso mediocampista pasó de ver en televisión a Juan Román Riquelme y Martín Palermo, máximos ídolos xenienzes, a compartir mates, pláticas y entrenar con ellos.

El exfutbolista del Vida está por empezar una nueva etapa con el Huracán Las Heras del Torneo Federal A de Argentina, pero desea regresar a Honduras, tener su revancha y poder mostrar más de su talento en Liga Nacional.

Sus diez años en Boca, representar a la selección de Argentina y jugar en el extranjero le han dejado a Mazzola muchas satisfacciones, las que relató para CRONÓMETRO en exclusiva.

¿Cómo fue tu infancia en El Arañado, Argentina?

La verdad que fue una infancia bastante cortita porque a los 12 años me tocó irme de mi pueblo para Buenos Aires a la inferiores de Boca. Fue muy corto todo y no recuerdo muchas cosas. Fue bastante difícil despegarme de mi mamá y papá, el desarraigo fue muy grande y yo estaba convencido que quería jugar a la pelota, eso hizo un poco más fácil todo. Una vez que estuve en la pensión de Boca, que vivía con 100 chicos, estábamos en lo misma y eso lo hizo más fácil.

¿Cómo inició tu pasión por el fútbol?

Mi carrera arranca a los cuatro años. Recuerdo de esa etapa vivir con la pelota bajo el brazo y era un placer que hasta el día de hoy lo es, «bajo el brazo» la tenía, pero vivía con la pelota en el pie en realidad. Era patear todo el tiempo en mi casa, patear contra la pared con una pierna y con otra. A los cuatro años mi mamá me llevó al club de mi pueblo y así comenzó todo. A mí me daba mucho placer jugar, de hecho, cuando me portaba mal en la escuela mi mamá me castigaba con no dejarme ir a jugar a la pelota, no dejarme ir a entrenar.

¿Por qué te hiciste hincha de Boca?

Hincha de Boca me hicieron en mi casa. Mi papá no tanto porque no le daba mucha pelota al fútbol, pero me hicieron creo mi hermano o mis tíos, no lo recuerdo. De chiquitito miraba a Boca, me encantaba Boca y me hice hincha después.

A los diez años cuando voy a probarme a Boca y River, entre otros clubes de primera, quedó en los dos clubes y termino eligiendo Boca porque era hincha y era una pasión muy grande la que tenía. Recuerdo que hasta puteaba al tele de chiquitito, era un fanático terrible.

Les cuento a mis amigos que viendo la tele, puteaba a los que terminaron siendo mis compañeros que eran los mejores en ese momento y habían ganado todo como Riquelme, Palermo, Battaglia. Ahora me doy cuenta que no es tan fácil jugar al fútbol, ni hablar con la presión de representar a Boca.

¿Cómo llegaste desde tu pueblo de Córdoba a Boca Juniors?

Llego a Boca por medio de una persona que era buscador de talentos. Un día golpea la puerta una persona que no conocía y era algo raro porque mi pueblo tiene mil habitantes y era una persona que nunca había visto. Tenía siete – ocho años y me estaba yendo a dormir porque al día siguiente me levantaba temprano al colegio. Luego viene mi madre y me dice «Jony, te buscan», y le dije «¿Quién, mami? ¿A esta hora?» y era esta persona, que había buscado antes a un amigo y él me recomendó.

Así empezó todo, por esta persona que terminó siendo gente de fútbol en clubes grandes. Es una persona que ahora es la mano derecha del «Pupi» Zanetti en el Inter hoy, se llama Piero Floglio.

¿Cuándo y cómo descubriste tu posición? ¿Jugaste en algún otro puesto antes?

A mí me gustaba siempre tener la pelota, me encantaba tener la pelota. He pasado por todos los puestos de mitad de cancha porque la pelota siempre pasa por ahí y me gusta tener la pelota.