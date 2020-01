REDACCIÓN- La actuación de Joaquín Phoenix en Joker agradó a muchas personas e incluso fue alabada por los más críticos.

Una risa única y una gracia excepcional para afrontar la difícil sociedad: la cinta de 2019 del «Guasón» dejó al actor puertorriqueño con muchos elogios, pero ya comenzó también a recibir premios por ello.

Phoenix se llevó el galardón al Mejor Actor Principal en Drama este domingo en los Golden Globes (Globos de Oro), celebrados este domingo en su sede habitual, el hotel Beverly Hills de Los Ángeles, California.

La proeza de quedarse con el primer lugar no era fácil; tenía como competencia actores con sensacionales participaciones, como Adam Driver por su papel en «Historia de un Matrimonio» o el español Antonio Banderas y su personaje en «Dolor y Gloria». No obstante, Joaquín destacó.

El actor sumó su segundo premio en este sentido; Phoenix ya había ganado un globo de oro en 2005, como mejor actor de comedia tras su participación en Walk the Line.

Crítica a Hollywood: La reacción de Phoenix

Luego de ser anunciado como ganador, el actor comenzó su discurso dando gracias a todos los que formaron parte del éxito que conllevó al triunfo; no obstante, prosiguió haciendo una dura y sorprendente crítica a una de las cunas más importantes de piezas cinematográficas.

Joaquín Phoenix, como es característico de él, no anduvo con rodeos para «tirar de las orejas» a sus compañeros por la hipocresía que suele estar presente en el mundo de las afamadas estrellas.

Pero, ¿a qué hipocresía se refirió el mejor actor de drama?

Phoenix recordó la crisis que está vigente en Australia por los constantes incendios. Lanzó el reclamo directo a aquellos que envían mensajes a favor del medioambiente, pero no predican con el ejemplo.

«No quiero agitar las aguas, pero es que ya están agitadas» comenzó diciendo en el escenario, con su premio en mano.

Y prosiguió: «Está muy bien lo de desear lo mejor a Australia, pero no sirve de nada, aunque sea un gesto precioso» afirmó.

Además, agradeció a quienes le han permitido cambiar personalmente.

«Yo no siempre he sido el tipo más virtuoso del mundo, pero estoy aprendiendo y muchos de los que están aquí me han dado un montón de oportunidades para hacer las cosas bien y les agradezco», comentó.

Y concluyó su participación recalcando el deber que involucra a todos.

«Está muy bien lo de votar, pero a veces tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que no tengamos que usar jets privados para ir a Palm Springs» remarcó, en un sentido irónico.

Joker, un éxito rotundo

Según The Hollywood Reporter, el film del archienemigo de Batman se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año 2019; suma recaudaciones que ascienden de momento a 1.019 millones de dólares, según los últimos datos del portal especializado Box Office Mojo.

El Joker, además, batió el récord de la cinta para adultos más taquillera de la historia y se convirtió en el primero de estas piezas de cine, no aptos para menores, en superar los 1.000 millones de dólares.