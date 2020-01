John Bodden habla sobre incidente con pistola en casino de La Ceiba

LA CEIBA.- El exportero del Marathón, John Bodden se ha envuelto en una nueva polémica, y es que Bodden fue involucrado en un tiroteo de una discoteca en la ciudad ceibeña.

En un momento, se dijo que habían varios heridos en las afueras de la discoteca, pero luego de las declaraciones del portero se desmintió tal teoría.

Ante esa situación, el guardameta de 38 años salió a declarar a los medios de comunicación y explicar los sucedido en el casino.

John mostró su molestia, ya que después del incidente, varias personas han hablado mal de jugador, y aseguró que nada de lo que han estado diciendo es verdad.

«Están hablando cosas feas de mí, no me gusta que hablen cosas que no son, dicen que tuve problemas con personas de seguridad, hay gente que no lo quiere a uno».

Jonh Bodden aclara

El portero del Victoria aclaró que en una instancia él disparó el arma con la única intención de probarla:

«Yo estaba con mi hermano y unos amigos platicando fuera del casino, una de las personas que estaba con nosotros fue la que detonó el arma».

«Me dijo: Mirá Bodden, esta pistola que tengo aquí. Entonces le dije yo: Que si tenía valor de dispararla. Yo fui el que la detoné, pero fue para probarla, yo no tengo problema con nadie».

Perfil del jugador

Nombre:John Alston Hoore Bodden.

Fecha de nacimiento: 03/10/1981.

Lugar de nacimiento: La Ceiba, Honduras.

Edad: 38.

Nacionalidad: Honduras.

Posición: Portero.

Club actual: Victoria.

