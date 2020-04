JOH tilda de malnacidos a quienes aprovechan emergencia por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De malnacidos tildó este martes, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a todo aquel servidor público y empresario que abusa de esta emergencia sanitaria que vive el país por el virus COVID-19 a lo que el mandatario les advirtió que de «agarrarlos con las manos en la masa» irán a parar a la cárcel que le espera es la cárcel».

“Y tómenme la palabra. Sería un malnacido el que haga eso”, sentenció Hernandez este martes durante una conferencia de prensa con medios locales.

De acuerdo con Hernández cuando inició la emergencia él se comunicó con los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Lo anterior para informales sobre la situación difícil que venía para Honduras y para pedir su apoyo con los auditores para que de manera preventiva acompañaran el proceso.

Además dijo que conversó con líderes de Foprideh, institución que aglutina ASJ, Caritas Honduras, Visión Mundial, y otra cantidad de oenegés de mucha reputación para que con ellos participaran juntos como veedores. Y pidió al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que en otras actividades de la emergencia también los apoyara como veedores del proceso.

De igual manera, solicitó a la iniciativa internacional para la transparencia que tiene que ver con servicio de obras públicas que también los acompañara.

En ese sentido, el mandatario afirmó que metió la transparencia transversalmente por lo que le pide a cada hondureño que si detectan que algo no se hace bien llame al 911 o mande la denuncia virtual al Ministerio Público (MP), a la ATIC, a la Dirección de Inteligencia, o a la Policía Nacional.

“No vamos a permitir que vayan abusar de los dineros del pueblo hondureño”, reiteró Hernández.

Lea también: JOH a responsables de compras sobrevaloradas: «Les haré rendir cuentas»

Hernández: “De esta pandemia tenemos que salir bien librados”

Asimismo, manifestó que de esta pandemia tienen que salir bien librados pero también con una imagen de hacer bien las cosas.

De igual manera informó que escogieron a Invest-H porque ellos tienen buenas prácticas en el manejo de la Cuenta del Milenio.

Asimismo, indicó que tienen el apoyo de la Federación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Honduras (Foprideh). También del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Respecto al dinero que trasladaron a los alcaldes dijo que lo han hecho con la condición de que formen con veeduría el comité municipal de emergencia.

Por otro lado, el gobernante destacó la participación de la iglesia evangélica, la católica y de las Fuerzas Armadas. Eso por formar parte de la entrega de la bolsa solidaria a las familias hondureñas.

«Le dije al General Tito Livio, no me va a permitir que alguien por razón política manipule esto. El que usted mire, me lo enchacha y me lo envía al Ministerio Público», señaló.

Igualmente, Hernández comunicó la adquisición de 750 respiradores, y otros 250 más para la Unidad de Cuidados Intensivos para 7 hospitales.

Para finalizar apuntó que firmarán un contrato con la empresa maquiladora para que en las próximas cinco semanas tengan listas 9 millones de mascarillas.