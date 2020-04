JOH sobre crisis por COVID-19: Habrá una apertura «inteligente» de la economía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las disposiciones gubernamentales generarán una apertura «inteligente» de los diferentes sectores de la economía en medio de la crisis por COVID-19, anticipa el mandatario Juan Orlando Hernández (JOH).

A consideración del gobernante, la reactivación comercial se tendrá que adecuar a un nuevo modo de vida para todos los hondureños, pues, tendremos que convivir con el padecimiento; «el virus llegó para quedarse», aseveró JOH.

De primera mano, en su comparecencia ante los medios, aseguró que el virus puede afectar a cualquier persona del país, sin excepción, pero que «saldremos (de la situación) con disciplina y apertura inteligente».

En ese sentido, puntualizó que el primer sector que deberá abrir nuevamente para su atención a la clientela será el de los alimentos; asimismo, las industrias, como la de maquilas. Precisó acerca de las entidades que producen insumos médicos a gran escala, pues considera que deberán potenciarse. «Es mejor que sobren, y no que falten», dijo.

El anhelo de reforzar la línea de atención médica también debe de considerar la industria farmacéutica, pues, según JOH, los laboratorios deberán producir medicamentos en la mayor medida posible.

Siguiente en la lista de prioridades para el presidente está el área de la construcción, que se reactivará con el propósito de la manutención de carreteras y edificación de viviendas; las labores, deberán ser ejecutadas bajo un estricto seguimiento de los protocolos de bioseguridad.

Lea también: JOH tilda de malnacidos a quienes aprovechan emergencia por COVID-19

JOH: Habrá apertura «para todos»

El titular del Poder Ejecutivo también fue directo al momento de señalar que, paulatinamente, se abrirán todo tipo de negocios.

«Con el día a día se sabrá cuando habrá apertura para todos, pero, por ahora la situación seguirá igual. Es delicado es ver por la población que necesita comer, hay que dar privilegio a la vida. La cuarentena no durará sin alimentos, no hay país que pueda sostener a la población si no hay economía”, expresó Hernández.

JOH asegura que están apoyándose en conocimiento ¡de Harvard!

Por el mismo lado, JOH dio a conocer otras acciones que están tomando para el fortalecimiento económico. En ese sentido, afirmó que han estudiado términos de la materia con un profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Consiguiente a esos análisis, reveló que están trabajando en dos paquetes de medidas más. Por tanto, garantizó que la semana venidera presentarán opciones para las micro, pequeñas, y medianas empresas (Mipymes), con el propósito de que resurjan y brinden empleos.

Por otra parte, están a la espera de más estudios del Banco Central de Honduras (BCH), cuyas conclusiones y determinaciones serían publicadas en los próximos días.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo