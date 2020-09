JOH ante la ONU: Honduras enfrentó estructuras criminales y redujo muertes violentas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Hoy Honduras logró reducir las muertes violentas en casi un 60 por ciento; y no solo dejamos de ser de los países más violentos del mundo, sino que con todas las fuerzas creadas, le hicimos frente a temibles estructuras criminales», así lo aseguró el presidente, Juan Orlando Hernández (JOH), en su discurso que ofreció este miércoles de manera virtual en la 75 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Con el músculo suficiente y el poder económico para desestabilizar un país, pero lo hicimos sin miedo, sabiendo a lo que nos enfrentábamos”, agregó Hernández durante su comparecencia.

De igual forma, JOH agradeció el acompañamiento de la ONU en la lucha por la seguridad de los hondureños.

Asimismo, aprovechó para recordarles la solicitud de los últimos años que los grupos no estatales, organizados, como maras pandillas, narcotraficantes sean reconocidos por Naciones Unidas como grupos terroristas.

Por otra parte, Juan Orlando Hernández criticó que a lo largo de la historia de la ONU y pese a la buena voluntad de muchos líderes mundiales, no se ha podido evitar las guerras, la inequidad, no se ha erradicado la pobreza y muchos menos las enfermedades endémicas ni epidémicas.

“Yo creo que no hemos estado cumpliendo a cabalidad durante estos últimos 75 años los propósitos altruistas que establece la creación de esta organización”, dijo.

Lea también: JOH a la ONU: «Menos burocracia y más resultados» en la guerra contra el virus

Cambio Climático y los fondos verdes

También el mandatario se refirió al cambio climático y preguntó que se hicieron los fondos verdes que se destinarían para enfrentar ese problema.

“Es necesario pasar de la teoría a los hechos, de las palabras bonitas y elocuentes, a discursos de realidad. El cambio climático ha sido una emergencia desde hace varios años y todavía no sabemos dónde están los famosos Fondos Verdes del clima. Tenemos varios años de estarlos buscando, de esperarlos, no los hemos encontrado ¿alguien sabe dónde están que no aparecen? ¿Por qué no llegan a los países más necesitados?”, cuestionó JOH a la ONU.

Consecuencias que deja la COVID-19

De igual manera, el presidente hondureño acentuó en la necesidad del mundo de reinventarse ante los efectos de la pandemia de COVID-19.

“Yo mismo, como sobreviviente de esta enfermedad y como líder de una nación en vías de desarrollo que lucha por salir adelante de esta pandemia, quiero expresar nuestra preocupación por las consecuencias de esta emergencia que hoy enfrentamos de impacto multifactorial, que ha afectado de una manera sin precedentes a nuestra generación en la Salud, Educación, Migración, los servicios básicos, los derechos humanos y la economía de los países”, señaló en su discurso virtual.

En ese sentido, citó que existe el reto monumental de reconstruir las economías. Eso mientras se mantiene el balance de proteger la salud y priorizar la vida.

“Tenemos que devolver la confianza a nuestros pueblos, que se preguntan: ¿y ahora qué viene? y es que estas crisis globales probablemente continúen con conflictos sociales alrededor del planeta ocasionados no solo por más problemas de salud pública, sino por conflictos, por la posesión de tierras, por alimentos, por el agua o ideologías políticas”, acentuó.