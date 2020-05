Joe Biden reaparece en público con mascarrilla y Trump estalla en Twitter

El virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, reapareció el lunes con su rostro cubierto para rendir tributo a los soldados muertos en combate, a quienes se recuerda en ese Día de los Caídos (Memorial Day) en el país.

Poco después, Biden fue blanco de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que no aludió, sin embargo, al tema de la mascarilla, que él se niega a usar en público.

Joe Biden vestido de negro

Vestido de negro y acompañado de su esposa, Jill Biden, el líder demócrata, dejó una ofrenda floral en un monumento en honor a los veteranos de la guerra en Delaware, en la que se convirtió en su primera aparición en público desde marzo pasado.

Biden y su esposa lucían máscaras negras, así como el personal asignado a su seguridad,

“Nunca olviden los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres”, dijo Biden, según destacaron medios locales, cuyo hijo mayor, Beau, era veterano del Ejército y falleció en 2015, a los 46 años, de cáncer cerebral.

Desde el pasado 10 de marzo, Biden y su entonces contendiente por la candidatura demócrata, el senador izquierdista Bernie Sanders, cancelaron los mítines que tenían previsto para atender las recomendaciones de distanciamiento social debido al coronavirus.

Honrar y recordar

Estados Unidos contabiliza más de 1.6 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 98,000 muertes a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El exvicepresidente, único candidato demócrata, ha desarrollado su campaña de manera virtual.

El diario The New York Times se refirió a un comunicado emitido por la campaña de Biden. En éste destacaban que “es más imperativo que nunca honrar y recordar a los veteranos y a sus familias, que se sacrificaron todo para esta nación”, pero que no precisaba los planes futuros del exfuncionario.

Horas después, el presidente Trump publicó un par de mensajes en su cuenta de Twitter en los que criticaba a Biden.

Dormilón

“El dormilón Joe Biden (principalmente sus representantes) se volvió loco cuando prohibí, a fines de enero, que vinieran personas de China. Me llamó “xenófobo” y luego se volvió igualmente “loco” cuando dejamos entrar a 44,000 personas -hasta que le dijeron que eran ciudadanos estadounidense que regresaban a casa”, escribió el gobernante.

Trump dijo además que “nadie en 50 años ha sido MÁS DÉBIL con China que el dormilón de Joe Biden“.

“Estaba dormido al volante -agregó- Les dio TODO lo que querían, incluidos acuerdos comerciales engañosos. ¡Lo estoy recuperando todo!”.

Joe Biden y su última polémica

Biden quedó envuelto el pasado viernes en una polémica. Esto después de que sugiriera que los afroamericanos que dudan entre votar por él o hacerlo por Trump en realidad no son negros.

El exvicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017 hizo este comentario durante una entrevista. Compareció en el programa de radio “The Breakfast Club”, popular entre la comunidad negra y presentado por Charlamagne Tha God.

Horas después de su comentario y cuando ya había estallado la polémica, Biden se retractó. Inmediatamente, reconoció que se había pasado de “arrogante”.