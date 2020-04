Joaquín Sabina: «Mientras los demás están desesperados, yo estoy feliz»

REDACCIÓN. – El famoso y singular cantautor español, Joaquín Sabina, reveló que él no le teme a la cuarentena obligada por la pandemia del COVID-19, ya que está bien acompañado con sus libros y dijo que «estos acaban con la soledad».

Es oportuno mencionar que el problema no es la cuarentena, sino la falta de creatividad, ingenio, e incluso iniciativa que ha tenido una parte de la población mundial, lo cual lleva a preguntarse el ser humano ¿se quedó sin pasatiempos o sin ganas de hacer algo diferente?

Sin duda, una vez más Joaquín Sabina ha dejado un claro y valioso mensaje. Además, se nota que es uno de los pocos habitantes que no se queja del periodo de cuarentena, ya que sabe muy bien que «aburrirse» es una decisión.

A pocas semanas de recuperarse de una cirugía de hematoma intracraneal, a la cual tuvo que someterse luego de sufrir una fuerte caída, Sabina realizó un video para recomendar a sus seguidores que durante esta cuarentena procuren acompañarse de libros «ya que estos acaban con la soledad».

Lea también: Tom Hanks revela todo sobre su batalla contra el coronavirus

Joaquín Sabina: «los libros acaban con la soledad”

En homenaje al Día Internacional del Libro (23 abril), el músico mandó un mensaje muy certero a través del video que publicado en la cuenta de Twitter del Instituto Cervantes. Para expresarse, primero retomó la frase del escritor Jorge Luis Borges, donde él concebía el paraíso como una biblioteca.

Seguidamente, manifestó que él puede temer a muchas cosas de este mundo, pero una de esas no es el estado de confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19.

«Yo que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros”. A la vez, mencionó que en el periodo de espera en estaciones o aeropuertos de cualquier país, “todo el mundo está alrededor desesperado, yo no, yo estoy feliz, porque tengo un libro y los libros acaban con la soledad”.

Para Joaquín Sabina, no hay mejor remedio para el confinamiento que los libros, “se pueden vivir tantas vidas, aventureras, extrañas y ajenas, se puede viajar por tantos países sin salir de casa”, por eso y mucho más recomendó el hábito de la lectura.

«A los que estéis confinados y no tengáis un libro a la mano, os recomiendo y me lo vais agradecer que lo consigáis, ya nunca estaréis solos ni confinados. Un abrazo enorme”, aunque no todo mundo entiende es tema de la lectura, Joaquín Sabina dejó en claro la importancia de esta en su mensaje.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo