JJ Rendón en la mira de Deutsche Bank por transferencias sospechosas

REDACCIÓN. Juan José Rendón, mejor conocido como JJ Rendón, ha estado en la mira de Deutsche Bank, quien reporta una serie de transferencias sospechosas por parte del estratega político venezolano.

De acuerdo con una investigación realizada por Univisión, en el informe de la compañía de servicios bancarios, el nombre de JJ Rendón aparecen en una serie de actividades sospechosas.

Asimismo, Pemex Emilio Lozoya, el exdirector de la estatal petrolera de México, denunció que la empresa de consultoría del estratega está involucrada en otros actos ilícitos.

Según Lozoya, habría pagado una lista de facturas a favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Esto, con dineros oscuros de la compañía brasileña Odebrecht, vinculada a sobornos y lavado de activos.

Además, menciona que no tiene nada que ver con dichos movimientos de dinero del que se le acusa. Y menciona que “mucho menos ligados a la campaña o al gobierno de Peña Nieto con el cual no tuve ninguna relación a partir de 2012 ».

Por otro lado, el consultor manifestó que está dispuesto a brindar la información necesaria para aclarar la situación.

«No solamente al FBI. Yo le he dado explicaciones a cuanta autoridad se me ha acercado para que yo le aclare lo que le tenga que aclarar» mencionó.

Y agregó «con el corazón en la mano te pido que me pongas textual: yo siempre estoy y he estado dispuesto frente a la autoridad competente a aclarar lo que tenga que aclarar, a mí lo que no me conviene es el cuento de pasillo» dijo JJ rendón desde Miami.

Fuente: Univisión

