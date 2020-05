JJ Mejía sobre salida de Raúl Cáceres: «Cuando vi la noticia me sorprendió»

TEGUCIGALPA.- El renovado delantero hondureño, Juan Ramón Mejía platicó con los medios de comunicación sobre su futuro y la inesperada salida del técnico Raúl Cáceres del Real de Minas.

No es un secreto a voces que Cáceres ya no quería formar parte del combinado danlidense, sin embargo, la manera en la que salió fue algo que sorprendió a,los jugadores del equipo «minero», entre ellos a «Juanragol».

Comentó que no podía creerlo cuando vio la noticia, pues, en palabras de Mejía, Raúl es el responsable de varios jugadores de Primera División, algunos de ellos formando parte de la selección de Honduras.

«Cuando vi la noticia me sorprendió porque el profe Cáceres es la pieza más importante para que Real de Minas esté en primera división, ha sido el encargado del crecimiento de muchos jugadores; rescató a Carlos Pineda, Rembrandt Flores, el profe nos empujó a todos, sacó el máximo del plantel».

Las ofertas y su deseo de volver al Olimpia

Por último reveló que la actual situación del Covid-19 le interferido algunas ofertas; de igual manera manifestó su deseo de volver al club que lo vio nacer, el Olimpia de Pedro Troglio.

«No he tenido ofertas concretas por la situación que actualmente vivimos, como profesional me gustaría asumir un nuevo reto, me gustaría jugar en Olimpia, regresar al equipo que me formó, me gustaría estar mejor económicamente y seguir siendo tomado en cuenta en la selección, pero no me desespero».

Te puede interesar: Equipo salvadoreño ficha a dos «lobos» de la UPNFM