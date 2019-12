Jerry Bengtson: “Hace mucho vengo buscando el título con Olimpia”

TEGUCIGALPA.- El delantero del Club Olimpia Deportivo, Jerry Bengtson habló este domingo previo al juego que tendrán ante Marathón por la última fecha de la Pentagonal Final del Apertura 2019.

El equipo donde milita ahora el exmotagüense, está a punto de adjudicarse la tan ansiada copa 31, algo que Bengtson confiesa que ha esperado tanto tiempo, desde que llegó al club merengue.

«Estoy ansioso esperando el resultado del partido. Sabemos que ganando y esperando el otro resultado, podemos ser campeones. Hemos estado hablando con los compañeros, escuchando música, eso relaja un poco», inició diciendo en el programa Cinco Deportivo.

Agregando que: «he terminado bien esto, he agarrado un buen ritmo. Ahora estamos confiando en el grupo que vamos a salir victoriosos. Tengo tres títulos, espero que podamos ganar el cuarto. Hace mucho vengo buscando el título con Olimpia, espero que lo logremos. No nos podemos confiar, tenemos que jugar el partido, será uno complicado, pero estamos confiando en Dios que lo vamos a lograr», mencionó.

El llamado a Fabián Coito

Por su parte, el jugador está muy seguro del buen momento que está pasando, sin embargo, sigue esperando el llamado a la selección de Honduras: «la verdad que sí, si se me da la oportunidad de volver a la selección, iré», declaró el jugador.

Además hace una referencia al antigua técnico de la Bicolor, José Luis Pinto, ya que para Bengtson se ha sabido mal el no ser tomado en cuenta por Coito.

«He venido trabajando, no sé si ha pasado alguna cosa allí» o «si hablaron con Pinto y habló cosas de mí porque desde que llegó el profesor no me han tomado en cuenta», confesó.

Por su parte, Bengtson tiene una muy buena racha anotándole a Marathón y espera romper las redes de Denovan Torres, portero del equipo verdolaga.

FICHA DEL JUEGO

Olimpia vs. Marathón

Fecha: domingo 8 de diciembre

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nacional

Transmite: TVC