Jerry Bengtson coquetea con la ‘H’ de Fabián Coito

TEGUCIGALPA.- El delantero de Olimpia, Jerry Bengtson habló este viernes con la prensa y dejó muy en claro que estaría listo para atender el llamado a la selección de Honduras que dirige Fabián Coito.

Y es que el jugador se refirió sobre lo que dijo en el pasado, cuando era el colombiano Jorge Luis Pinto quien estaba a cargo de la Bicolor hace dos años atrás cuando acabó el repechaje al Mundial de Rusia 2018.

«No he renunciado a la Selección. Cuando estaba Pinto yo dije que no iba a volver, él se fue. Tábora y Jiménez me llamaron para los partidos contra Chile, pero ya después cuando llegó el profesor Coito no me han llamado, pero estoy disponible», inició aclarando el delantero.

Asimismo, fue consultado sobre los miembros de la prensa, sobre si le gustaría volver a la selección, a lo que contestó: «Sí, pero ahora estoy pensando en Olimpia, creo que agarré mi ritmo, por ahí inicié muy tarde, vine a tomar el ritmo hasta casi en la segunda vuelta, pero estoy bien, estoy pensando en Olimpia, por ahí si se me da lo de ir a la Selección, voy a ir», expresó.

La Pentagonal

Por otra parte, el delantero de 32 años ya piensa en la primera fecha de la pentagonal, misma que tendrán que jugar ante el CD Vida, equipo con el que cerraron las vueltas regulares, donde quedaron como campeones.

«Es un partido importante, tenemos que empezar la pentagonal ganando. «Logramos el primer objetivo que queríamos, ahora vamos por el segundo, creo que tenemos que empezar con el Vida ganando. Todos van contra nosotros, saben que si ganamos la pentagonal somos campeones, nosotros tenemos que hacernos fuerte, ganar el primero partido es importante para lo que se viene», explicó el también exjugador de Motagua.

Cabe recordar que Bengtson inició a destacar estando en el club cocotero, por lo que le tiene respeto y un cariño especial y asegura que: «No lo celebraría si le anoto al Vida, por respeto”.

Y sigue: “Vida es un equipo fuerte, es de los denominados «chicos», pero complicado, que a los grandes siempre le hace buenos partidos, nosotros no nos podemos confiar, tenemos que hacer un buen partido. Muchas veces he ido a La Ceiba y me han recibido bien, creo que del Vida salí muy bien, la gente me quiere», cerró el jugador merengue.