Jeque se gana repudio por gesto en el Mundial de Clubes

QATAR.- Un miembro de la familia real evitó el contacto con la árbitra brasileña, Neuza Back, tras la victoria por 1-0 del Bayern Múnich sobre Tigres en el Mundial de Clubes.

Esto sucedió durante la ceremonia de premiación, el jeque Joaan bin Hamad Al Thani, quien además es el presidente del Comité Olímpico de Qatar, no chocó sus puños con la jueza brasileña.

Lo que «caló» en la sociedad mundial fue que el jeque si lo hizo con los silbantes masculinos del torneo, pero luego ignoró a Back y a su compatriota Edina Alves Batista.

Critica mundial

Esto marca un hecho sin precedentes, el de tres mujeres pitando un partido del Mundial de Clubes, que desgraciadamente fue empañado con el gesto final de uno de los jeques del país que responde a las tradiciones religiosas de que que los hombres no pueden tocar a las mujeres que no sean parte de su familia.

Uno de los que reaccionó molesto fue el famoso comentarista deportivo, Luis Omar Tapia, quien le mandó un fuerte mensaje al jeque y un llamado a la FIFA:

«Una vergüenza que la FIFA y el mundo del fútbol permita esto hoy en día. Entiendo el tema de cultura y leyes, pero sino quieren romperlas, hagan algo para que el mundo los vea diferente y no irrespetuosos. Si no quieren saludar, no bajen a aparentar».

