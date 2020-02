TEGUCIGALPA, HONDURAS. La promesa se cumplió: Jennifer Lopez y Shakira convirtieron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en una celebración de la cultura latinoamericana.

Las dos diosas latinas se lucieron ante una audiencia de más de 100 millones de personas, teniendo como escenario simbólico a la ciudad de Miami. Shakira y Jennifer López tuvieron que sacar todas sus armas para brillar y deleitar a audiencia durante 14 minutos

La neoyorquina y la colombiana aprovecharon cada segundo en pantalla y así exprimir sus mayores éxitos en una espectacular presentación de baile, luz y color que no necesitó de la pirotecnia y escenarios extravagantes.

Desfile de elegancia entre Jennifer López y Shakira en el Super Bowl

«¡Hola, Miami!», exclamó la cantante Shakira, apenas comenzó su presentación en el siempre esperado medio tiempo del Super Bowl. Las trompetas y tambores empezaron a sonar, mientras las caderas de la artista colombiana deleitaban a los presentes.

Vestida por completo de rojo, interpretó temas como She Wolf, Empire o Whenever Wherever. En los seis minutos que duró su bloque en solitario, también tuvo tiempo para hacer guiños al trap y al reguetón con canciones como Chantaje y contó con la colaboración de Bad Bunny.

La cantante apostó para la ocasión por un conjunto rojo de falda y top a juego creado por el diseñador Peter Dundas.

Tras su actuación, Jennifer López tomó el relevo con Jenny from the block, uno de sus primeros éxitos como solista.

La del Bronx demostró también las dotes adquiridas en el pole-dance gracias al filme Estafadoras de Wall Street mientras sonaban otros incunables de su discografía.

De la misma forma, que su compañera de actuación, otro célebre cantante de reguetón la acompañó en el escenario: en este caso, el colombiano J. Balvin, que disparó los decibelios con Mi gente.

La del Bronx irrumpió en el escenario ataviada con un body de cuero negro que, como cabía esperar, estaba firmado por Versace. La cantante lució dos conjuntos más durante la actuación, demostrando una capacidad asombrosa para cambiarse de ropa en apenas siete segundos.

En el primer cambio de ropa, la artista lució un ajustado traje plateado confeccionado con 800 piezas de cuero, 12.000 lentejuelas plateadas y 15.000 cristales de Swarovski, todo cosido a mano sobre un tul que imitaba el tono de su piel.

Momento especial e inesperado

La hija de Jennifer López protagonizó el gran momento de la noche, cuando subió al escenario liderando un coro de niños para cantar Let’s get loud. Shakira se unió a ellas, esta vez vestida de dorado también a cargo de Peter Dundas, y al ritmo del Waka Waka cerraron el espectáculo más latino en la historia del Super Bowl.

Cabe mencionar que esta es la primera vez en la historia del Super Bowl que dos latinas lideraron el espectáculo de medio tiempo.

Este Super Bowl se puede considerar el más latino en la historia, pues además de Shakira y Jennifer López, el cantante J Balvin tuvo una pequeña participación.