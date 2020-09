Jennifer López y Alex Rodríguez comparten disgusto vivido con los «Mets»

REDACCIÓN. Jennifer López y su novio el famoso pelotero Alex Rodríguez, soñaban con hacerse los nuevos dueños del equipo de béisbol «Los Mets», pero finalmente no han sido los compradores elegidos y compartieron el disgusto con sus fans.

La pareja tiene una larga lista de sueños y objetivos por cumplir pero, aunque parezca difícil, hay algo que deseaban con todas sus ganas. La diva del Bronx y su novio no han logrado cumplir este en especial.

Proceso de compra fallido

Los prometidos se mostraban muy entusiasmados hace algunos meses con la posible compra del equipo de Los Mets, el favorito del padre de JLo. Habían pujado fuerte a su dueño mayoritario Jeff Wilpon y tenían la enorme ilusión de ser la primera pareja perteneciente a una minoría en hacerse con este título.

Pero las negociaciones no salieron como Jennifer y Alex lo esperaban y perdieron la puja, tal y como la propia Diva del Bronx ha anunciado con gran decepción en un triste comunicado a través de sus redes sociales.

El comunicado de Jennifer López cita: «¡Alex y yo estamos muy decepcionados!, Trabajamos muy duro durante 6 meses con el sueño de convertirnos en la primera pareja de una minoría y la primera mujer propietaria del equipo favorito de su padre de la Liga Mayor de Béisbol, comprado con su dinero ganado con gran esfuerzo».

Después de todo este tiempo en conversaciones y negociaciones, finalmente no se llegó a buen puerto y ahora es Steve Cohen quien apunta como el posible futuro nuevo dueño y señor del equipo. Al menos es la única persona que se encuentra en plena negociación sin rivales a la vista.

Raramente se le escapa algo a Jennifer, pero en esta ocasión no pudo ser con Los Mets. La famosa cantante de 51 años ya ha dicho que esta situación no es el fin, más bien el principio. «¡Todavía no nos hemos rendido!«, escribió.

JLo y su novio seguirán adelante para conquistar los sueños y metas que tienen como pareja.

