Jennifer Funes tras abrir OnlyFans: «No es necesario subir desnudos»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La hondureña Jennifer Funes, dio sus primeras declaraciones tras abrir su cuenta de OnlyFans que ha causado furor entre sus seguidores.

Recientemente, la catracha anunció que se uniría a la plataforma de contenido audiovisual para adultos, donde los usuarios tendrán que pagar 25 dólares (unos 600 lempiras), para poder ver sus publicaciones.

«La gente se confunde, así como hay gente normal que lo abre, hay actrices de pornografía y hay ‘influencers’, así hay artistas y no es necesario publicar desnudos y quienes quieran ver desnudos, deben buscar una cuenta relacionada con eso», expresó.

Sin embargo, aclaró que, en su caso no subirá desnudos o contenido para mayores de edad. Al mismo tiempo invitó a las personas a suscribirse para que vean lo que realmente pública.

«En mi caso simplemente no quiero hacerlo, si la gente quiere criticar entre cuál es la diferencia entre OnlyFans e Instagram, que busquen otras cuentas, mientras los que quieran ver mi OnlyFans que se suscriban», añadió.

Su familia está consciente de lo que hace

La también chica fitness, comentó que no tuvo ningún temor de incursionar en OnlyFans y su familia está consciente de lo que hace.

«La única opinión que me basta son los que están en mi casa y ellos son mi mamá, mi hermana y mi abuela, ellas saben quién soy. No me dicen nada negativo, porque saben que no voy a salir como un montón quisieran verme completamente desnuda», sostuvo.

Aunque, manifestó que sí pensó en los comentarios que podría recibir al vivir en «un país machista» como Honduras.

«Lo pensé, porque estamos en Honduras, estoy en fisicoculturismo y sé que hay machismo. Pero, he aprendido con el tiempo a saber quien soy, hago lo mío, trabajo y estudio», agregó.

Le pedían fotos desnuda

Por otra parte, la «más dura de Honduras», reveló que muchos de sus seguidores antes de que abriera OnlyFans, le han pedido fotografías y vídeos desnuda. Sin embargo, aclaró que nunca lo ha hecho, ni hará.

«Yo no recibo dinero de nadie, trabajo. No tengo necesidad de que las personas confundan las cosas. Yo no hago otro tipo de trabajos, simplemente no está en mí, hay que respetar la vida de los demás».

«Espero que mi OnlyFans se haga viral, quiero que me busquen, se suscriban, porque mi contenido va a estar durísimo, es un contenido que les va a gustar, un contenido diferente», finalizó.

