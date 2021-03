LA ENTREVISTA | Jennifer Funes: Un buen cuerpo «no sirve de nada si tienen hueco el cerebro»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Jennifer Marie Funes Alvarado, la chica que se robó las portadas y la atención de los medios tras los desfiles patrios de 2015, hoy vive una etapa distinta.

“La más dura de Honduras”, tiene 23 años y nació en Valle de Ángeles. Es una joven multifacética que ha dado de qué hablar en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, más allá de sus pronunciadas curvas y seductora mirada, hay una persona sensible con un poderoso mensaje.

La modelo, influencer, presentadora, tik toker, fisicoculturista, animadora y estudiante de Periodismo charló sobre diferentes temas de interés. Su incursión en Only Fans, su paso por Canal 11, su polémica con Angel Guity y qué pasa entre ella y Rommel Quioto, son algunos de las cosas que Funes contó a TIEMPO.

¿Aún queda algo de la chica que se robó las portadas en 2015?

Yo digo que en esencia soy la misma. Mi trato con las personas no ha cambiado, en aquel entonces me dolía la opinión de los demás, pero ahora no. He aprendido que solo se vive una vez.

¿Cómo aprendió a lidiar con las críticas?

Con el tiempo te vas acostumbrando, cuando estás tanto tiempo en el ojo público no podés esperar que a todo el mundo le guste lo que haces. Aunque hay gente que se pasa de grosera, yo sé quién soy y mi familia sabe quién soy.

¿Sigue con sus estudios?

Claro que sí, estoy estudiando Periodismo.

¿Qué tal las clases virtuales?

Terrible, detesto las clases virtuales, pero también las presenciales, (dijo antes de soltar una fuerte risa).

Trayectoria en medios

¿Cómo definiría su experiencia en televisión?

Lo más importante fue aprender cómo se maneja el mundo de los medios. Me refiero a cómo funciona el negocio, no todo es como te enseñan en la universidad.

¿Qué le dejó su paso por Canal11?

No estuve mucho tiempo, no tuve una buena experiencia con algunas personas de la revista. No había una conexión profesional, no sentí que encajaba. Sin embargo, aún guardo amistad con algunas personas que conocí ahí. No tengo problemas con el canal en general, simplemente no salieron bien las cosas.

¿Las puertas para volver a los medios están cerradas?

No, para nada. Inclusive tengo algunas propuestas para radio y televisión. No puedo dar nombres, pero son conocidos. Ahora estoy con mi proyecto pero llegará su momento para volver.

¿Qué le motivó a operarse?

En realidad es algo que yo quería hacer hace mucho, porque tenía poco busto. Y por el ejercicio me era muy difícil acumular grasa en esa zona.

¿Su familia que opinó al respecto?

No es como que no me apoyen, ellos no se metieron mucho, porque era mi dinero. Todos entendieron que es algo normal, solo una persona que quiere mejorar su apariencia.

De palillona a la más dura

¿Cómo nace «Aquí entre Nosotros»?

Yo quería abrir un canal en Youtube sobre el fitness. Pero el 2020 me cambió los planes y se me ocurrió hacer algo relacionado con la música. La idea se me vino a las 3 de la mañana con mi hermana. Mi primer invitado fue Chezina, quien me abrió las puertas para que todo empezara. Siento es algo que no ha hecho ningún otro influencer.

¿Se considera una influencer?

Sí, claro que sí. Pienso que en Honduras lastimosamente la mayoría de cosas se toman a burla. Pero desde el momento que marcas te buscan para patrocinio y la gente te escribe para usar lo mismo que usas, estas influenciando aunque sea en algo pequeño.

Hay muchas formas de influenciar, pero cuando no haces lo que la gente quiere, no lo entienden. Si alguien me quiere criticar por eso, no me importa.

¿De dónde nace el apodo de la dura de Honduras?

Bueno la gente comenzó a decirme así, aquí no se utiliza mucho esa palabra. Siempre me ponían en los comentarios; la más dura, la dura, me etiquetaban como la dura. Entonces lo tomé, porque la gente me identifica así.

Hay gente que lo entiende como prepotencia, pero es solo la forma en que la gente me llama.

¿Es la dura de Honduras o la dura de HN?

La más dura de Honduras, la dura de Honduras, la dura de HN. Como quieran mencionarlo,(dijo riendo nuevamente).

¿El corazón de la dura de Honduras tiene dueño?

Actualmente sí, me gusta alguien, pero no es de acá.