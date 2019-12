Jenni Rivera está viva, internautas lo aseguran y muestran pruebas

REDACCIÓN. Los rumores de que la Diva de la Banda Jenni Rivera está viva surgieron desde el día uno en que se dio a conocer la noticia de su pérdida. Sin embargo, este rumor cobra más vida que nunca el día de hoy, pues los internautas aseguran es una protegida del FBI y dicen tener pruebas de que sigue con vida.

De acuerdo a medios de comunicación interrelaciones, esta teoría se basa en que hay una chef en Youtube con la voz idéntica a Jenni Rivera y en sus vídeos no aparece su rostro. Sumado a esto, a la cantante le encantaba cocinar y las redes sociales señalan haber encontrado algunos gustos similares entre la Mariposa de Barrio y la chef.

Más pruebas

Al que caracterizaba a Jenni Rivera era su origen México-americano por lo tanto a la hora de hablar mezclaba el idioma español como el inglés o como coloquialmente se le conoce: “lenguaje pocho”, la cual es la misma forma de hablar de la misteriosa mujer del canal de cocina de Youtube.

Y otra cosa que hizo aún más sospechosa la identidad de la dueña del canal de cocina I Cook U Cook We All Cook es que para sus recetas, la mujer utiliza nada más y nada menos que el tequila de Jenni Rivera, bebida alcohólica que lanzó “La Diva de la banda” antes de morir.

Otra de las “pruebas” es que la mujer que cocina en internet utiliza utensilios con una mariposa, animal con el que Jenni Rivera se comparaba e incluso se llegó a autonombrar como la “Mariposa de Barrio”.

La misteriosa mujer lo desmiente

La mujer que habla y se expresa igual que Jenni Rivera, borró todos sus vídeos de su canal I Cook U Cook We All Cook , sin embargo, compartió uno solo en donde una vez más no da la cara y aparece todo en negro.

En la grabación quien se dice que podría ser Jenni Rivera pide que dejen “descansar en paz” a la cantante y asegura que ella no es la misma persona que la hermana de Lupillo Rivera.