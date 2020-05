Jefe de Salud en TGU: La gente actúa «como si no ocurriera nada»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Capitalinos no están usando las mascarillas, irrespetan las medidas de aislamiento y eso podría pasar factura pronto, lamentó el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Book.

Lo anterior, aseguró, podría provocar que Tegucigalpa siga sumando más casos positivos de COVID-19. En los últimos días se registró un repunte de contagiados en la capital.

“La gente no utiliza mascarillas, no respeta el aislamiento y se comporta como si no ocurriera nada. Un grupo de personas se dio cita para jugar fútbol en la colonia El Pedregal y el jueves en la mañana la aglomeración en una entrega de gallinas. Esto es un acto irresponsable que no puede ser”, señaló Book.

Además, en las últimas horas el funcionario ha alertado que de continuar sin tomar las medidas de bioseguridad de aquí al 15 de mayo las cifras de COVID-19 podrían llegar hasta a los 400 casos.

“No podemos meter a todas las personas que presentan síntomas en un albergue porque los resultados de las pruebas salen entre cinco a siete días. Cada centro de salud está pendiente de las visitas presenciales todos los días a los casos que salen positivos”, indicó.

Harry Book sobre casos en Tegucigalpa: «Lo prudente es cerrar por 15 días»

Harry Book señaló esta semana que, de acuerdo a los casos positivos registrados en Tegucigalpa en la última semana, es probable que para el 15 de mayo se reporten cerca de 400 nuevos pacientes de COVID-19 solo en la capital.

Por otra parte, Book aseguró que si se cumplen las proyecciones y esa tendencia continúa en Tegucigalpa, entonces «lo más prudente es cerrar la capital por 15 días si se comienzan a disparar los casos».

Según el galeno, aquellos casos que probablemente resulten positivos en los próximos días, ya están localizados y se encuentran aislados por las autoridades de Salud.

