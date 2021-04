CORTÉS, HONDURAS. Un ciudadano que origen japonés visitó La Lima, observando por cuenta propia cómo quedó colonia Planeta luego de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Su nombre es Shin Fujiyama, un youtuber con 18.700 suscriptores, a quien, según sus propias palabras, le advirtieron que no visitara La Planeta, pero aún así lo hizo.

La Planeta es «un barrio donde, si vienes de visita, mucha gente advierte estar lo más alejado posible. Muchos de mis amigos me dijeron que no viniera, por la guerra de territorio», entre grupos delictivos, confesó él.

Conocer desde dentro

Durante su estadía, Fujiyama conversó con los residentes de la colonia, consumió algunos productor de los vendedores ambulantes y caminó por las sucias calles, que aún tienen frescas las heridas de los huracanes.

«Me dijeron que La Planeta es estigmatizada como el barrio ‘más peligroso’ de La Lima. Otros me dijeron que no había problemas para visitar el barrio. La gente tenía opiniones mixtas. Varios residentes de La Planeta me invitaron para que vea las condiciones de las escuelas del barrio», recordó.

Su subió a las mototaxis, vehículos desconocidos para él, tanto que preguntó cómo funcionan. Abordó también los microbuses que cubren la ruta de Planeta-SPS. Y además, visitó las escuelas ubicadas en dicha colonia, pues él quería ver las condiciones en las que estaban luego de Eta e Iota.

«Después de haber construido tres escuelas en La Lima, la ciudad tiene un lugar especial en mi corazón. Decidí tomar el bus público para ver cómo están sus escuelas después de huracanes y ver cómo es de verdad por dentro La Planeta, afuera de los medios de comunicación y redes sociales. La experiencia no fue lo que esperaba», aseguró.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.