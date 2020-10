SAN PEDRO SULA.- El diputado del Congreso Nacional de Honduras y ex-mundialista de la «H» en España 82, Jaime Villegas, habló en EXCLUSIVA con CRONÓMETRO sobre el Apertura 2020-2021 de la Liga Nacional.

De igual manera, le contestó al vicepresidente del Marathon, Rolando Peña, en referencia al dinero que el Estado le debe dar a los equipos por insumos de bioseguridad.

Peña en la previa del Marathon vs Vida, comentó que no habían recibido el dinero prometido por el Estado para atender los procesos de bioseguridad.

«No sabemos si ya ingresó las ayudas a las arcas de la Liga Nacional«.

Villegas responde: «Tendrán el dinero que se les había ofrecido»

Villegas fue uno de los intermediarios para que el fútbol hondureño volviera a reactivarse, de esa manera el Gobierno, Liga Nacional y equipos determinaron regresar a las actividades después de un prolongado tiempo para ponerse de acuerdo.

Reveló que dicho dinero les hubiera salido la semana entrante, pero el feriado es un factor que lo impedirá:

«La verdad es que yo no sé con cuánto les va a ayudar el Estado, pero les va a salir una cantidad importante de dinero. Yo creo que el lunes o martes, pero el problema es que la otra semana comienza el feriado morazánico».

«No sé si les podrá salir la próxima semana, pero sí tendrán el dinero que se les había ofrecido».

Esto lo sabe el ex-dirigente del Real España porque es parte del fideicomiso para ayudas al deporte:

«A mí me toca estar por parte del Congreso en un fideicomiso para apoyar el deporte; yo me enteré de que va a salir una cantidad para la Liga Nacional y me imagino que eso va para los equipos».

«Lo que pasa es que estos creen que el dinero crece en los árboles. Es un dinero que estaba apartado para el deporte y les va a salir».

Jaime Villegas entiende la preocupación

El diputado fue condescendiente, pues sabe la difícil situación que atraviesan los equipos por la falta de ingresos:

«Yo entiendo la preocupación de ellos, porque están sin ingresos y están gastando en las pruebas que se realizan».

El ex-mundialista reveló cuánto ha gastado el Real España en las pruebas y protocolos, la cual es mínima a lo que el Marathon ha gastado.

«El Real España ha gastado poco más de 100 mil lempiras para hacerle pruebas cada 8 días a 75 personas. Ellos han gastado 300 mil, tal vez ellos tienen el triple de gente».

«No se les ha mentido, todo lleva un trámite. La verdad no podemos contar con la próxima semana, pero se va a intentar, yo voy a tratar de ver si de alguna manera les pueda salir el día martes, pero lo veo bastante difícil».

Torneo Apertura, mejor de lo que se esperaba

Por último, Jaime Villegas nos dio algunas valoraciones de lo que va en el Torneo de la Liga Nacional:

«Yo creo que las medidas que han tomado los equipos han dado resultado. Sólo la gente del Vida que tuvo cinco jugadores afectados y el técnico Ramón Maradiaga, que gracias a Dios está bastante recuperado, he estado en contacto con el «Primi».

«El campeonato en sí, está mejor de lo que se había esperado, los equipos estuvieron parados siete u ocho meses y eso se siente, el jugador lo resiente, tanto tiempo parado y jugando cada tres o cuatro días».

¿Es factible la posibilidad de que la afición vuelva a los estadios?: «Eso es complicado, Dios no lo permita y venga un rebrote como está pasando en Europa, que están confinando de nuevo a la gente, ojala que en este feriado morazánico guarden las medidas de bioseguridad».

«Si el contagio va bajando paulatinamente, se podría intentar el otro año con dos mil personas».

