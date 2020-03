Jaime Villegas arremete contra el TNAF: «Tienen algo contra el Real España»

REDACCIÓN. El diputado del Congreso Nacional, Jaime Villegas, se refirió al fallo que emitió el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) sobre el caso de Selvin Guevara.

«Nosotros esperábamos esa resolución así, tomando en cuenta de que esa gente (TNAF) algo tiene contra el Real España o contra algún directivo del Real España», dijo.

El ex directivo catedrático mostró su molestia aduciendo que ellos en ningún momento quisieron dañar a alguien.

«Lo que a mí me molesta y me indigna es que digan que nosotros actuamos con dolo. Especialmente este servidor, porque el día que se firmó ese contrato yo efectivamente estaba en Tegucigalpa, pero por la mañana, en la tarde ya estaba en San Pedro Sula», aseguró.

Es preciso mencionar que el delito de «dolo», en derecho, significa la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar.

Jaime Villegas: «Me quisieron hacer ver como un mentiroso»

«Esta gente me quisieron hacer ver como mentiroso y yo les digo, ellos si son mentirosos. La gente que miente es capaz de hacer cualquier cosa, ese contrato, yo no lo negocié y lo pudieron haber firmado el día 10, 11, 12,13 o 14, cuál es el problema si el jugador ya lo había firmado, entonces no veo el por qué dicen que actuamos con dolo», indicó el congresista.

Además, Jaime Villegas insistió en que la gente del TNAF miente y agregó que él, no es juguete de nadie. «Hay personas que lo único de valor que tenemos es la familia, nuestra dignidad y la honestidad y esta gente no va a jugar conmigo. Me siento en todo el derecho de decirles mentirosos».

Finalmente, el legislador aseveró que no le teme a las consecuencias que sus declaraciones le puedan traer. «No me importan las represalias que pueda tomar esta gente».