Jagger Amador: “Honduras está preparado para enfrentar a todos los equipos”

TEGUCIGALPA.- Este viernes arrancó la primera edición de Americas Womens Bowl 2020 en la cancha del estadio nacional, asimismo, el coach de la selección de Honduras, Jagger Amador, habló acerca de este magno evento, en la conferencia de prensa que se realizó la noche del jueves.

“Primeramente me siento agradecido porque me tomaron en cuenta, y me siento también complacido con el desempeño que ha tenido la selección. Ha captado cada punto, cada tipos, cada enseñanza la ha tomado al cien por ciento”, inició diciendo el coach de la delegación hondureña.

Agregando que: “No tenemos datos de Costa Rica, sé que hay una liga, he estado buscando videos por Youtube, pero con muy poca información. Todos los partidos van a ser difícil, pero creo que el sorteo es muy favorable, ya desde antes teníamos considerado que Costa rica es el que está más al alcance, después México y por último Estados unidos”, explicó Jagger.

A Honduras le tocó debutar ante Costa Rica, su segundo juego será ante México y luego cierran ante Estados Unidos.

“El calendario nos favorece porque si lo ven, es escalonado; indirectamente va desde el más débil al más poderoso. Estados Unidos nace con fútbol americano, nosotros apenas estamos queriendo hacer crecer esto”, indicó.

“Yo creo que Honduras está preparado para enfrentar a todos los equipos, los coaches que estamos en la banda, vamos a estar haciendo nuestro trabajo; las muchachas también van a hacer su trabajo adentro. Claro, no va a ser fácil, hay que escudriñar debajo del libro para buscar la estrategia con la cual vamos a poder contrarrestar al otro equipo”, aseguró sobre la difícil tarea de tener que enfrentar a potencias con Estados Unidos.

Jagger habló acerca de su llamado por parte de la FENAFAH

“Fui nombrado a través de la Federación Nacional de Fútbol Americano de Honduras, de un día a otro me dijeron, ocupamos tu ayuda en esto, e inmediatamente yo dije si, una porque amo este deporte y otra porque creo que si tengo algo de conocimiento lo debo de transmitir”, expresó.

Además le consultamos acerca del apoyo que recibe este deporte y que se intenta mostrar a la sociedad para que hay quienes se logren interesar en él, ya sea como un patrocinio o de motivación a jugadores y jugadoras.

“Esa es la idea, que cada vez que tenemos una liga, ya sea de masculino, femenino, flag football, etc, que este deporte se expanda, que llamemos la atención de los políticos, de la empresa privada; que al final es muy poca la colaboración, y si hay, es espontanea. Como este deporte o como cualquier deporte, necesitamos una ayuda permanente”, aseguró.

Por otra parte, Jagger Amador, también miembro de Jaguares HN de la liga masculina, hizo un llamado a las autoridades: “Tenemos un gran problema porque no tenemos campo, no tenemos una cancha para practicar, para ejercer este deporte que amamos. Nosotros normalmente practicamos en el Lempira Reina (Parque de Pelota), pero no es para fútbol americano, es para béisbol o softbol. Espero que este tipo de eventos llame la atención de la empresa privada, del gobierno, de Conapid o de cualquier ente, y nos pueda ayudar con algo”, cerró el entrenador del equipo cinco estrellas.

