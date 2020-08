¿Jacob Elordi, gay? Rumores de posible romance con Tommy Dorfman

AUSTRALIA. Una serie de fotografías de Jacob Elordi, protagonista de «El Stand de los besos«, desató los rumores entre sus fanáticas quienes comenzaron a especular que podría estar en una relación gay con el actor Tommy Dorfman.

En las fotos se puede ver cómo los jóvenes se abrazan, se dan un beso en la mejilla y además posan sin camisa en una bote. Lo anterior, hizo encender las redes al momento que las fans viralizaron las instantáneas.

No hay indicios o una declaración del actor que indiquen que su orientación sexual esté dirigida hacia los hombres. Esto, debido a que hasta el momento, solamente se le han conocido parejas femeninas.

Entre ellas se encuentra Joey King, con quien además de protagonizar «El Stand de los besos», también compartió un romance. Mismo que duró varios años y terminó en el set, antes del estreno de la segunda cinta.

Después de esta relación, el actor borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram y reactivó de nueva cuenta su perfil. Por el momento solamente tiene 18 fotografías y en ninguna de ellas aparece con Joey.

De interés: Brad Pitt estrena novia y es ¡29 años menor que él!

Antes de la pandemia por coronavirus, fotos tomadas por fans confirmaron el romance que se rumoraba sostenía con Zendaya. Ambos se conocieron en Euphoria, la cual está próxima a iniciar las grabaciones de la segunda temporada.

Sin embargo, las imágenes de Jacob y Tommy generaron varios cuestionamientos que suponían que el actor de 23 años estaría ahora en una relación con Dorfman. Y es que para muchos usuarios, la orientación sexual de Dorfman y la estrecha amistad entre ambos indicarían que Jacob Elordi es gay. Noah, en El Stand de los besos

Elordi, reveló por qué el personaje de Noah lucía distinto a la primera cinta, estrenada en 2018, ya que los fans conocieron a Jacob con varios músculos encima que desaparecieron en la secuela. Por tanto, en una entrevista para Men’s Health, el australiano comentó que jamás se sintió cómodo con el físico del personaje.

«En ese momento, era súper joven y me arrojaron a un mundo en el que todos querían hablar sobre mi cuerpo… realmente me molestó…», reveló. «No me identifico con eso en lo absoluto. Intentaba probarme a mí mismo y ser conocido como actor. Fue mucho ejercicio y odié cada segundo de eso», concluyó el actor.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn