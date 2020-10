J Balvin preocupa a sus fans y pide su ayuda; ¿qué le pasa al cantante colombiano?

Fue en septiembre del año pasado que José Osorio habló por primera vez de los trastornos de ansiedad y depresión que padecía, y lo hizo mediante un extenso mensaje en su perfil social.

«Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte», escribió el famoso.

«Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos. La ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso», dijo en ese entonces.

J Balvin aconsejó a todos sus seguidores a buscar ayuda de los profesionales en salud mental.

«Yo sufro de ansiedad y no es fácil, pero esto también pasará. A todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡ve y busca ayuda! No estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen», señaló.

