Dr Hugo Fiallos: No hay estudio científico que respalde uso de Ivermectina

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Días atrás, la Mesa Multisectorial recomendó el uso de la Ivermectina como profiláctico contra el COVID-19, pero, el doctor Hugo Fiallos, declaró que no existe ningún estudio científico para compruebe su efectividad.

«El tema de la Ivermectina ha sido muy controversial. Hay varios estudios por ambos lados, unos dicen que sí sirve, otros que no», comenzó diciendo.

Sumado a esto, señaló que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos no ha ordenado el uso de la Ivermectina contra COVID-19.

Confesó que, en efecto, la Ivermectina ha salvado varias vidas, sin embargo, no hay estudio que compruebe su eficacia contra el COVID-19, ni como preventivo, ni como tratamiento.

Sin estudio

«No existe un solo estudio publicado en una revista de prestigio que sirva de base para que se llevar estudios científicos serios que promuevan este tipo«, señaló.

Además, aclaró que no significa que en el futuro no se vaya a demostrar su efectividad. No obstante, a su juicio, decir ahorita que la Ivermectina puede ser usada como profiláctico o tratamiento, cae en el mismo nivel de empirismo que creer que «la uña de gato cura el cáncer».

Volvió a recalcar que no hay un estudio científico que «esto sea real». Ante todo lo anterior, hizo un llamado a los miembros de la Mesa Multisectorial, que «no sean empíricos» al recomendar Ivermectina.

Por último, advirtió que no se puede engañar a la gente diciéndole que con la Ivermectina ya no correrá riesgo de contagiarse de COVID-19, porque no es así. En varios países de Latinoamérica donde se recomendó el uso de la Ivermectina, los casos del mortal virus se dispararon.

