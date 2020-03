Itziar Ituño, la inspectora Murillo de «La Casa de Papel», positivo a COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La actriz Itziar Ituño, popular por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en la serie «La Casa de Papel», ha dado positivo a COVID-19, según confirmó en su cuenta de Instagram.

«Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y super peligroso para la gente que está más débil», escribió.

«Esto no es tontería, sed conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá», añadió.

Hace cuatro días la actriz compartió un vídeo de un aplauso sanitario en su barrio en Basauri (Vizcaya) para concienciar de la necesidad de quedarse en casa.

Lea también: Príncipe Harry y Meghan Markle en cuarentena por COVID-19

«La Casa de Papel» rompe extraño récord

«La Casa de Papel» sigue siendo una de las producciones más vistas de los últimos tiempos en la plataforma digital. Netflix supo muy bien revivir una serie que en sus primeras emisiones en abierto no cosechó el éxito esperado. Para todos es sabido la gran repercusión social que tiene cada capítulo en la sociedad.

En la primera temporada pudimos ver cómo el tema base era el robo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esto fue toda una sorpresa para los miles de seguidores de la serie, que veían cada capítulo incentivados por la angustia de que dieran con que ellos eran los responsables de semejante hazaña.

Pasado el tiempo, pudimos observar cómo sus guionistas decidieron darle un toque mucho mássentimental y personal a la serie. Los temas se centraban más en las relaciones entre ellos, y cómo intentaban salvarse unos a otros de los problemas en los que se veían envueltos. Esto no gustó mucho a sus fans, que la acusaron de haber perdido su esencia.