Irrumpen en hogar de El Carrizal y matan a hombre frente a su familia

COMAYAGÜELA, HONDURAS. Un hombre murió luego de ser atacado a balazos la noche de este lunes en el sector número tres de la colonia El Carrizal de Comayagüela, ciudad capital de Honduras.

En ese vecindario, contiguo al inicio de la carretera CA-5 que conduce al norte del país, se fraguó una sangrienta escena en perjuicio de Andy Fabián Izaguirre Torres, quien tenía 35 años de edad.

Narración de una tragedia sin piedad

Según el reporte preliminar, presuntos pandilleros ingresaron por la fuerza en su vivienda. Acto seguido, con sus armas de fuego en mano, amenazaron a los presentes; es así que, frente a su esposa e hijos, se llevaron por la fuerza al hombre.

No obstante, no lo llevarían lejos; nada más lo tiraron «boca abajo» sobre el suelo del patio de la casa. De inmediato, sin dar espacio a un cambio súbito de la situación, le dispararon a quemarropa a Izaguirre hasta cerciorarse que no había posibilidad de supervivencia.

Cuando escucharon los disparos, tanto sus vástagos como su cónyuge corrieron hacia esa porción de la morada; allí, nada más tuvieron la desdicha de ver sus últimos segundos de agonía.

Reinó un ambiente de lágrimas, gritos y desesperación. Mientras tanto, los autores del hecho, tras cumplir su cometido, huían de la colonia pretendiendo no dejar rastro alguno que permita su identificación por parte de las autoridades.

Luego, desde la casa que se llenó de luto, se llamó a la Policía Nacional para que se hiciera presente. Minutos después, llegó un equipo para la inspección del perímetro.

De manera específica, los especialistas de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hicieron el análisis correspondiente. Así, recabaron pruebas periciales que podrían permitir dar con los responsables.

Ya se retiró el cadáver de Izaguirre de la morgue capitalina. Por ahora, se desconoce el porqué del abominable suceso. De acuerdo a la versión de sus parientes, él era nada más «un joven trabajador y que se dedicaba a su familia».

