IP elimina decreto que imponía gravamen a tractores y equipo de construcción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Nacional Jorge Lobo, manifestó su agrado ante el retroceso que dio el Instituto de la Propiedad (IP) ante el polémico decreto CD-IP-009-2019 que se publicó en La Gaceta el pasado 13 de noviembre.

Es preciso mencionar que el articulado obligaba a los propietarios de maquinaria agrícola o de equipo de construcción a inscribir los implementos en el Registro Vehicular del IP.

Entre tanto, el también presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional, manifestó esta mañana que se sienten contentos por la decisión que tomaron los representantes del IP.

«Estoy contento. Cuando vimos ese decreto publicado, todos los sectores me comenzaron a llamar. Yo solo dije que era algo descabellado porque los implementos agrícolas se venden sin necesidad de un traspaso y eso significa que la ley te obliga a aguardar los documentos solo por cinco años y los tractores te duran 20 o 30 años», detalló.

Además, explicó que después de un tiempo es muy difícil que los campesinos o empresas que tienen tractores guarden esos documentos, lo que llevaría a realizar otro gasto.

«Quién va tener facturas, además de que no solo sería el gasto de los 200 lempiras sino que había que buscar un notario público para poder certificar y autenticar que la maquinaria es de una persona», remarcó.

Del mismo modo, agregó que «íbamos a tener un montón de gastos y, al final, se iba a afectar a un sector que viene de una pérdida del 70% y encima en lugar de ayudarle lo íbamos a cargar con más impuestos».

Lobo señaló que también la Federación Nacional de Ganaderos de Honduras (Fenagh), realizó un reclamo ante la mencionada disposición. Por lo que, «nos agradó haber recibido el documento del Instituto de la Propiedad con la decisión de retroceder», aceptó.

No se confían

No obstante, el congresista aseguró que hasta que no les devuelvan el documento publicado en La Gaceta exponiendo que cancelan el decreto CD-IP-009-2019, no podrán estar tranquilos.

«Hasta que no la vea publicada en La Gaceta no voy a decir que se eliminó. Ellos dicen que ya la mandaron a publicar en La Gaceta y esperamos que cuando ya sea publicada, nos la envíen de nuevo para poder decir que si, ya se eliminó», subrayó.

Finalmente, el legislador añadió que «lo importante es que se tiró para atrás el proyecto y eso significa que están escuchando al pueblo hondureño».