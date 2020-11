Iota | En Honduras «se necesitará mucha ayuda y oración», dice meteorólogo

«En medio de ese estado de calamidad, y apenas dos semanas después del embate de Eta, Honduras se prepara ahora para soportar la embestida del peligroso ciclón tropical Iota. Este amenaza con ser igual o más devastador que el anterior», advirtió el meteorólogo.

#Honduras may be in need of humanitarian relief more than any other location on the planet after Hurricane Eta last week & now, unbelievably the National Hurricane Center is predicting a Category 3 Hurricane Iota to strike Monday in the same spot! A lot of help & prayers needed. pic.twitter.com/KiWJsEltvW

— Bill Karins (@BillKarins) November 13, 2020