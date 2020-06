Adolfo Facussé revela: Invest-H compró «hospitales» a empresa que no hace hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. De equipo de procesamiento de basura es la fábrica que aparece embarcando los Hospitales Móviles que supuestamente llegarán al país, no de equipo médico, aseguró Adolfo Facussé, embajador honorario en Turquía.

«Lo digo con responsabilidad: no es una fábrica que hace hospitales móviles, sino una fábrica que hace equipo de procesamiento de desechos de basuras«, manifestó.

En ese sentido, Facussé señaló que a Honduras no van a llegar «hospitales», sino más bien una imitación «burda» de un hospital. Por tanto, ironizó que con dicha acción se pretende dar la impresión que se está cumpliendo con el contrato para librarse de las consecuencias.

«El embarcador de esos barcos no es fabricante de hospitales, sino fabricante de equipo para procesar basura… Eso nos están mandando los estafadores”, dijo de nuevo Facussé.

Por otra parte, hay que recordar que la compra de los polémicos hospitales móviles está llena de varias irregularidades que han sido divulagadas, no solo por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sino también por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

Entre las irregularidades detectadas por ASJ, está que cada unidad hospitalaria sufrió una sobrevaloración de hasta de L50 millones. Hay que recordar que Inversiones Estratégicas (INVEST-H), fue el ente que adquirió los Hospitales Móviles a un costo total de más de $48 millones.

Hay que agregar que ASJ encontró empresas que estaban vendiendo hospitales similares con una diferencia de tres y cuatro millones de dólares menos (60 y 80 millones de lempiras), en comparación a los que adquirió INVEST-H.

Pero, entre otros hallazgos, está que no hay pruebas de que, antes de comprar, el ente haya consultado a expertos médicos o ingenieros, sumado al incumplimiento en la fecha de entrega de los hospitales.

Entre tanto, Carlos Hernández, titular de ASJ, manifestó que «eso ya se dijo de forma paladina porque lo dijo el director frente al Congreso Nacional, que no hay garantías ni de cumplimiento, ni de calidad. O sea, por el bien de Honduras, lo dijo con fuerza, como ratificando que hizo lo correcto, cosa que nos molesta e indigna a los hondureños».

Respecto, al tema de la entrega de los hospitales móviles, Hernández manifestó que espera que lleguen y que no sean «pertrechos». Y si lo son, no hay manera de recuperar, pues no hay garantías de calidad ni de cumplimiento.

