Interventora de INVEST-H: No nos volveremos a involucrar en compras de Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) no se volverá a involucrar en temas de salud, manifestó José Leva Bulnes, el titular de la Junta Interventora del ente estatal.

Leva brindó declaraciones sobre la compra e instalación de los hospitales móviles, los cuales estarían funcionando a finales de febrero, afirmó. El interventor dijo que se realizará una auditoría forense para «responder a la pregunta, ¿Dónde está el dinero?, y la población sepa el costo exacto de la compra».

Con respecto al estado actual de los hospitales móviles afirmó que “todos estarán funcionando a finales de este mes”. Además afirmó que “todas las compras de INVEST-H fueron honradas y honestas” y que la auditoría disiparía todas las dudas.

Sin embargo, indicó que solamente las autoridades hondureñas determinarán si Marco Bográn, el exdirector de INVEST-H, es inocente.

No se volverán a involucrar

El representante de INVEST-H afirmó que la institución no se volverá a involucrar en compras en el campo de salud debido a la mala experiencia en la pandemia.

“No, absolutamente no, no volvemos a entrar en el campo de la Salud, no somos especialistas”, afirmó Leva.

Asimismo justificó su decisión afirmando que hay instituciones hondureñas mejor capacitadas con los temas de Salud, como el Instituto Hondureño de Seguridad Social o la Secretaría de Salud.

“La experiencia enseñó, si nos tocara tendríamos que llamar a los especialistas para que nos ayuden”, indicó.

Los fletes

Axel López, representante de la empresa Elmed Medical Systems, empresa que está directamente involucrada con la compra de hospitales móviles, está exigiendo el pago de 37.5 millones de lempiras por gastos de transporte y embarcación.

INVEST-H sostiene que no le debe nada. Leva afirmó contar con toda la información pertinente de las navieras y de los contratos por lo que espera que la auditoría resulte en favor de Honduras.

“De acuerdo a nuestra interpretación nosotros no le debemos nada al señor Áxel Lopez”, sentenció Leva.

