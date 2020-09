Interventor de INVEST-H: En SPS tenemos un hospital de «calidad mundial»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Promesas y más promesas por parte de Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H) envuelven la instalación de hospitales móviles en Honduras.

Como se recordará, el Estado compró siete hospitales móviles para atender la emergencia sanitaria que actualmente afecta al país. Sin embargo, hasta la fecha solamente dos han llegado al territorio nacional e INVEST-H ha tardado más de un mes para instalarlos.

Se debe señalar que los dos hospitales móviles que ya están en suelo hondureño aún no funcionan pese a que ya van más de cinco meses de pandemia, donde Honduras rebasó los 60 mil contagiados por COVID-19.

Al respecto, el miembro de la Junta Interventora de INVEST-H, José Gustavo Boquín, aseguró este lunes que los contenedores instalados son de acero y que dándoles mantenimiento podrían durar muchos años.

“No tienen un tiempo de vida útil definido mientras se les de mantenimiento. Se va acabar los interiores antes que la infraestructura exterior”, afirmó el funcionario.

De ese modo, a través del foro Frente a Frente, el ingeniero de profesión dijo que la responsabilidad de INVEST-H no es operar los hospitales, sino que, es instalarlos y entregarlos a la Secretaría de Salud (SESAL). “Esa entidad es la que va a definir cuándo y cómo van a comenzar a operar dichos hospitales», señaló.

En ese sentido, Boquín explicó que en hospital móvil de San Pedro Sula solamente falta instalar los últimos respiradores mecánicos. Y que, a más tardar mañana martes estará lista esa unidad para entregarlo a SESAL.

“El hospital es una unidad paquete, eso quiere decir que es autosuficiente en la producción de su propio oxígeno. Estos hospitales se han construido para estar en zonas de guerra donde no se pueden andar halando chimbos de oxígeno”, detalló.

Equipo de los hospitales móviles

Por lo anterior, expuso que el hospital de SPS cuenta con una planta de producción de oxígeno, planta potabilizadora de agua y una planta de desechos o de aguas residuales. “Solamente esos tres equipos en general cuestan más de 1.8 millones de dólares”, indicó.

De igual forma, especificó que dicha clínica tiene tres generadores de respaldo que garantizarán el servicio de energía eléctrica en todo el hospital.

Mientras que en las áreas críticas donde las maquinas no pueden perder energía eléctrica, hay bancos de reserva llamados UPS, que sostienen el funcionamiento de los equipos. Eso antes de que entre en funcionamiento la planta generadora.

“Hablamos de calidad mundial. Tenemos un súper hospital en SPS y esto es lo que se ha logrado e instalado en SPS y próximamente se hará en Tegucigalpa”, destacó.

En cuanto al hospital que se instala en Tegucigalpa, Boquín afirmó que ya se avanzó en un 95 % y que esperan la próxima semana poder entregarlo a SESAL.

Hay que recordar que el país invirtió 48 millones de dólares siete hospitales. Dos de ellos ya están en el país y en los otros cinco llegaran en los próximos meses. Estos últimos son más pequeños que los primeros dos y los interventores de INVEST-H esperan que lleguen la última semana de septiembre.

“El hospital consta de 91 camas y de esas 60 solamente son para cuidados intensivos. En el 100 % del sistema nacional de salud solo había 71 camas de cuidados intensivos y ese hospital tiene 60 UCI. Hay que cuidarlos”, aseveró.

Tres hospitales de 91 camas

Boquín reiteró que son tres hospitales de 91 camas que instalarán en SPS, Tegucigalpa y Choluteca.

Mientras que los otros cuatro hospitales, según el representante de INVEST-H, son más pequeños y constarán de 51 camas por lo que se ubicarán en La Ceiba, Danlí, Santa Rosa y Juticalpa.

En virtud de ello, dijo que la comisión que viajó a Turquía informó que esta semana se embarcaran los hospitales móviles de Santa Rosa y de Choluteca para mandarse a puerto por lo que, ellos tratan que el proveedor los despache inmediatamente hacia Honduras.

“Una semana después saldrán los otros tres hospitales restantes y la meta es que lleguen al país la última semana de septiembre”, confirmó.

Asimismo, el personero reveló que se planea la construcción del hospital de trauma que tendrá 125 camas y se edificará a un costo de 52 millones de lempiras. Es preciso indicar que ese valor es parte de lo que costará equiparlo.

Por otra parte, el también presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), declaró que contrataron una firma auditora internacional para que determine el valor exacto de los siete hospitales.

Dicha firma deberá contar con un actuario para que contraste el día de la compra contra el día de entrega de los hospitales. “Esa brecha de valor es la que se dará a conocer a los hondureños”, afirmó.

Líneas de investigación del MP

Respecto a las líneas de investigación que tiene el Ministerio Público (MP) por denuncias en compras irregulares que supuestamente realizó INVEST-H, Boquín especificó que en este momento contestan 47 solicitudes de información que les realizó ese ente acusador del Estado. Y reiteró que están abiertos para cooperar con los entes operadores de justicia y así encontrar la verdad.

Viaje de comisión de INVEST-H a Turquía

Sobre el costo del viaje de la comisión que viajó a Turquía, Boquín expresó que no es verdad que se destinaron 1.2 millones de lempiras para dicho fin. Por lo que, explicó que ese valor es el costo anual para viajes de funcionarios de INVEST-H.

Consultado sobre si hubo estafa o no en la compra de los hospitales móviles, el interventor manifestó que él no es nadie para tipificar un delito. No obstante, sí aceptó que en la documentación que tienen en su poder observaron que se hizo una compra irregular fuera del procedimiento administrativo. “Aceptemos que tuvimos un problema y que lo estamos arreglando”, reafirmó.

Resto de hospitales vendrán en buenas condiciones según INVEST-H

De su lado, José Ernesto Leva Bulnes, presidente de la Comisión interventora de INVEST-H, aseguró que aunque el resto de hospitales lleguen tarde estos llegarán en buenas condiciones.

“Las fallas que se encontraron en los dos primeros hospitales ya fueron reemplazadas. Y tenemos la palabra del proveedor de que si algo no está bien será cambiado después que se haga la recepción parcial”, afirmó el interventor de INVEST-H.

En ese sentido, Bulnes dijo que después de 30 días ya solucionaron las prioridades que tenían en todos los campos.

Igualmente, indicó que en cada hospital pusieron un contenedor adicional para aquellos equipos usados o que no rindan las condiciones y así el proveedor los sustituya.

“No vamos a recibir nada que sea usado o que vaya en contra de los requerimientos técnicos que hemos solicitado”, aseveró.

Personal de salud listo para atender en hospitales móviles

En el programa también participó la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, quien afirmó que esa institución integró un equipo de trabajo con técnicos de la Secretaría de Finanzas para preparar todo el proceso logístico y contratación del recurso humano que se destinará en los hospitales móviles.

A efecto de eso, aseguró que la próxima semana podría iniciar la atención en dichos nosocomios.

“Se han hecho todas las previsiones del caso y garantizamos que los siete hospitales estarán en actividad luego de ser entregados por INVEST-H”, reafirmó.

Para finalizar, la personera apuntó que personal capacitado de otros hospitales pasarán a trabajar a los hospitales móviles si así ellos lo estiman conveniente.